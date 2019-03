Entra en vigor el nuevo sistema de bajas médicas

El nuevo sistema de bajas médicas estipula que será el médico quien, después de la revisión, valore la duración estimada de la baja, según la dolencia del paciente.

Ahora se clasifican en:

- Muy cortas: Menos de cinco días naturales.

- Cortas: Entre cinco y 30 días.

- Medias: Entre 31 y 60 días.

- Largas: 61 días en adelante.

Sólo en el caso de la baja de muy corta duración, menos de cinco días, el paciente saldrá de la consulta con el parte de baja y alta en la mano. No tendrá que volver a consulta si se recupera en el tiempo previsto.

Para fijar una fecha estimada de alta, el médico se guiará por tablas de duración y evolución de patolgogías, elaboradas a base de estadísticas.

En caso de bajas cortas, más de cinco días, el enfermo deberá acudir al médico cada dos semanas para renovar, y no cada semana como hasta ahora. Otra de las novedades es que a partir de ahora, el parte de baja lo firmará quien primero realice el reconocimiento, en muchos casos es el facultativo de urgencias.

El enfermo no deberá acudir al día siguiente a su médico de cabecera aligerando así las consultas diarias.

Las comunidades autónomas respaldan el sistema, no obstante, piden que todavía no entre en vigor. Alegan que el sistema no está preparado para los cambios y terminará por colapsarse. Muchos centros de salud reclaman los nuevos partes de baja que al parecer aún no tienen, pero consideran que la norma es mejor que la anterior.