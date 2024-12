Ensayan una nueva tecnología no invasiva que ataca específicamente a las células cancerosas y suprime su capacidad tumoral

Los Pulsos Electromagnéticos Multifrecuencia No Ionizantes son una nueva tecnología diseñada para ofrecer una solución no invasiva y específica contra las células cancerosas. El equipo de MEMP, desarrollado por Paso Alto Group Inc., emite pulsos electromagnéticos intensos y controlados capaces de alterar las propiedades bioeléctricas y el citoesqueleto de actina de las células malignas.

Mayor actividad metabólica

La capacidad de los MEMP para discriminar entre células normales y cancerosas radica en una mayor capacidad metabólica de estas últimas: “Las células cancerosas presentan un entorno bioeléctrico disfuncional que las hace más sensibles a los estímulos electromagnéticos”, nos indican los investigadores Yolanda Revilla (CSIC) y Jose María Almendral (UAM), del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Juntos han liderado este proyecto realizado en colaboración con la Paso Alto Group Inc., la Universidad de Sancti Spíritus (Cuba) y la Universidad de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife.

Estudio preclínico: efecto específico en células cancerosas

El equipo de investigación probó los MEMP en una amplia gama de células de mamífero en cultivo, clasificadas en tres niveles según su tumorigenicidad. Las células altamente tumorigénicas () mostraron una gran, mientras que las de menor tumorigenicidad (nivel II) presentaron una respuestay las células sanas () resultaron totalmente

Los experimentos más relevantes y rigurosos se llevaron a cabo con células de adenocarcinoma de colon humano trasplantadas en ratones inmuno-competentes. Estas células estaban marcadas con el gen de la luciferasa para monitorizar su actividad tumoral mediante bioluminiscencia. Las células tratadas con MEMP durante dos minutos antes del trasplante subcutáneo mostraron un resultado sorprendente: aunque mantenían inicialmente su actividad metabólica, la capacidad tumoral fue completamente suprimida.

Dos semanas después del tratamiento, la actividad metabólica de las células desapareció por completo, y el crecimiento tumoral se detuvo. Este hallazgo subraya el potencial de los MEMP como un tratamiento eficaz para tumores preestablecidos.

Mecanismos moleculares: bioelectricidad y citoesqueleto

Los MEMP afectan de manera específica a las células cancerosas gracias a su capacidad parapara su viabilidad. Estas células, con un entorno bioeléctrico disfuncional y una actividad metabólica más elevada que las normales, son particularmente sensibles a los pulsos electromagnéticos.

En el estudio, los MEMP desregulan el ciclo celular, provocando un aumento en la fase G2 en células altamente tumorigénicas como las de glioblastoma y cáncer de colon. Además, inducen un colapso abrupto del citoesqueleto de actina, una estructura macromolecular clave que actúa como "bio-nanocable" para la propagación de señales iónicas y eléctricas, fundamentales en los procesos de señalización y transporte intracelular.

"Aunque las células normales y las cancerosas no presentan diferencias significativas en las cargas polares del citoesqueleto de actina, el entorno bioeléctrico alterado de las células malignas afecta su organización, haciéndolas especialmente vulnerables a los estímulos electromagnéticos de los MEMP", nos confirma Roberta Piredda, primera autora del estudio. Estos hallazgos subrayan la especificidad de los MEMP en atacar funciones críticas de las células cancerosas sin dañar las células normales, mostrando su potencial como herramienta terapéutica.

Perspectivas para el futuro

Los resultados obtenidos posicionan a los MEMP como unaprometedora en el campo de la. Su capacidad para actuar de manera específica y no invasiva podría revolucionar los tratamientos actuales, ya sea como terapia única o en combinación con otras estrategias oncológicas. Este avance tecnológico no solo destaca por su innovación científica, sino también por su potencial para mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes con cáncer.

