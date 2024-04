Llegan próximamente a España dos medicamentos para adelgazar más potentes que Ozempic

En España existe un problema de salud que preocupa particularmente a los especialistas: la obesidad. Un problema que sufren muchas personas y que, en ocasiones, se malpiensa y se cree que los pacientes que viven con ella es porque "carecen de disciplina" o de "fuerza de voluntad". Sin embargo, estudios científicos y expertos han demostrado que no es así. Desde la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), se trabaja para romper esta visión de la enfermedad que no solamente tiene la sociedad, sino también sanitarios y nutricionistas.

El medio especializado en farmacia y medicamentos, El Global, explica que una reciente encuesta refleja que el 63,7% de los hombres y el 48,4% de las mujeres de España presentan exceso de peso. Concretamente, la obesidad afecta al 19,3% de los hombres y al 18,0% de las mujeres. Expertos avisan que si se mantiene esta tendencia, es probable que en 2035 la prevalencia de obesidad grave afecte al 37% de la población de España. Preocupa sobre todo cómo influye esto a los niños, ya que se estima que aumentará en el futuro en un 2,5% anualmente.

El endocrino Cristóbal Morales, del hospital Vithas y de la Alianza SEEDO, ha hablado para Antena 3 Noticias sobre esta enfermedad y sus posibles soluciones, sobre todo si éstas pueden pasar o no por los medicamentos ahora en auge que prometen ayudar en la pérdida de peso. Morales explica que la obesidad es preocupante en España "estamos llegando a cifras de 1 de cada 2 personas que viven con sobrepeso y obesidad". Por tanto, se trata "de una enfermedad con mayúsculas y que tiene muchos componentes biológicos, genéticos, hormonales y sociales".

Muchas personas que sufren de esta patología, se esfuerzan durante toda su vida en provocar esa pérdida de peso sin tener, en muchas ocasiones, el éxito esperado. Por eso, la llegada de esos medicamentos que prometen la reducción del peso, han generado un interés cada vez más creciente, no solo en la sociedad, sino en el ámbito científico, donde cada vez se ven más fármacos que prometen esta pérdida de kilos.

Llegan a España dos nuevos fármacos para la pérdida de peso

Ozempic y Saxsenda eran medicamentos que se usaban para tratar la diabetes y que ahora se usan para tratar la pérdida de peso. Se ha llegado a esto a través del descubrimiento de que, al reducir la grasa visceral, se disminuye la resistencia a la insulina, se normaliza el azúcar y se evita que se siga generando grasa. Por tanto, ahora se considera un medicamento que se puede usar con el objetivo de perder grasa, aunque Cristóbal Morales corrige el término y señala que, en todo caso, ayudaría a "ganar en salud". "Son fármacos que exigen un control y seguimiento médico", advierte el experto que además señala que próximamente se anunciará la llegada a España de dos medicamentos que son todavía más potentes, con "pérdidas de peso superiores al 16% y al 20%". Sin embargo, no deja de recordar que "un gran poder conlleva a una gran responsabilidad" y defiende que "hay que hacer un uso muy responsable por unidades muy especializadas y multidisciplinares, para que se atienda esta enfermedad no desde un aspecto estético, sino acompañando al paciente que vive con esta obesidad, ayudarlo con esta enfermedad biológica, sabiendo que es una enfermedad que es para toda la vida".

Estos fármacos pueden ayudar a la pérdida de peso pero no genera que, al tomarlos, se esté adoptando un estilo de vida saludable. Por eso, Morales señala que la obesidad, al ser una enfermedad crónica, presenta muchas dificultades para erradicarla: "La gente llega al centro hospitalario especializado en obesidad y llevan toda su vida a dieta luchando por mantener una vida saludable, pero hay un componente genético, hormonal, social o psicológico que lo hace difícil", por tanto, es importante tener en cuenta que el fármaco puede ayudar a la pérdida de peso pero que "si no hay un cambio en el estilo de vida, hay efecto rebote" ya que es importante saber que "los fármacos son complementos de un estilo de vida saludable".

Prevención: la clave de una novedosa forma de ver la obesidad

Cristóbal Morales introduce una nueva forma de ver la obesidad, y es que el doctor asegura que en muchas ocasiones el "el código postal influye más que el código genético". En España, la obesidad se presenta como una enfermedad compleja que Morales señala que se puede evitar desde la prevención. Por eso, habla de la guía 'Giro', un proyecto donde se quiere dar una nueva visión a esta enfermedad: "queremos que los políticos nos ayuden, que nos pongamos de acuerdo todos porque la obesidad empieza en el vientre materno". Por eso defiende la implantación en el país de "medida sociales y políticas" que pueden ayudar mucho en la prevención. "La clave es el tratamiento temprano, sin olvidar de dar un diagnóstico con mucha empatía, con mucha ciencia y un tratamiento adecuado", pero insiste en que la prevención es esencial para conseguir "resultados diferentes": "si queremos resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes".

Guía 'Giro', una nueva forma de tratar la obesidad

SEEDO (Sociedad Española de Obesidad) explica que la evidencia científica de los últimos años ha demostrado que la obesidad es una enfermedad crónica, extremadamente compleja en sus orígenes y con múltiples factores (genéticos, endocrinológicos, ambientales, uso de fármacos, mala alimentación, etc.). La Sociedad explica que es importante acepar que la obesidad "no es una enfermedad moral, no es un vicio ni señala la falta de voluntad del paciente". De hecho, también se señala que el IMC, aunque indica el tamaño, no indica la salud, ya que no tiene en cuenta factores como la distribución de la grasa o la distinción entre hombres y mujeres.

Por este motivo, se considera que es importante "trabajar desde múltiples frentes para lograr un cambio de paradigma que permita abordar esta patología". Se señala que las autoridades deben "reflexionar sobre la necesidad de poner en marcha medidas eficaces que permitan frenar el crecimiento de las tasas de obesidad" y esto se haría a través de la "prevención" que anteriormente señalaba el doctor Morales. "años, con un coste estimado superior al 9% de los gastos en salud. No hacer nada, permanecer inactivos desde el Gobierno y las instituciones sanitarias, supone un coste difícil de asumir para las generaciones, actual y futuras. Porque la obesidad es prevenible y tratable". En este caso, los medicamentos que ayudan a la pérdida de peso, no serían suficiente, sino que tendrían que venir de mano de un acompañamiento, una prevención y sobre todo, una implantación de un estilo de vida saludable.

Este 2024 se anunció el lanzamiento de la guía 'Giro': una guía impregnada por la eliminación de la estigmatización del paciente obeso. Esta guía empodera al paciente con el objetivo de que maneje de manera más fácil el tratamiento de su enfermedad. Se plantean necesidades no satisfechas y recomendaciones para solucionarlas. En esta guía han participado representantes de 14 sociedades científicas que remarcan el concepto de una atención transversal de la obesidad.