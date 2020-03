El Ministerio de Sanidad contempla tres escenarios ante la propagación del coronavirus qua ya deja más de 100 infectados en España.

Existen tres tipos: de contención, mitigación y transmisión generalizada. De momento nos encontramos en el de contención, que signica que no se contempla la transmisión comunitaria descontrolada, ni la entrada masiva de casos importantes.

De momento nos encontramos en fase de contención, por lo que, de momento, no se recomienda cancelar eventos sociales como las manifestaciones del 8-M a causa del coronavirus.

Fernando Simón, director de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, ha señalado que el escenario de contención se descontrole se pasaría al escenario de mitigación o escenario 2. Señala que a pesar de ello, "hay medidas lógicas que se tienen que tomar, tanto a nivel individual como a título colectivo", no obstante, estudia implantar el escenario 2.

No obstante, Simón pide a las personas que "tengan síntomas no acudir a eventos masivos. Pero es una recomendación que no es solo aplicable al coronavirus, también con la gripe".

El caso tres solo se activaría si se dieran entradas masivas y sin identificar, generando múltiples casos en la población.