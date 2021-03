El retraso en la vacunación contra el coronavirus de los mayores de 80 años, por comunidades

El objetivo del Ministerio de Sanidad era tener vacunados al 80% de las personas mayores de 80 años a finales de marzo. Pero el proceso de vacunación contra el covid-19 va más lento de lo que se esperaba, y algunas comunidades no han terminado de administrar la vacuna a esta franja de edad.

Algunas personas mayores de 80 años se quejan de que todavía no han recibido ni la primera dosis de la vacuna para ser inmunizados frente al virus.

Teresa es una de ellas y asegura que siempre sale de casa con el móvil porque está pendiente de recibir la llamada de su centro de salud para ser vacunada. "Todavía no me han llamado, están esperando a que me muera primero y después me la pondrán", se quejaba Teresa, de 81 años y aún sin recibir la vacuna.

Con los casos positivos de coronavirus y ante la previsión de una cuarta ola de la pandemia, la mitad de los españoles mayores de 80 años no ha recibido ninguna de las dos dosis y los expertos alertan del peligro que supone porque son "las personas más susceptibles de padecer la enfermedad grave y requerir hospitalización y es el grupo donde hay mayor número de fallecimientos", asegura el presidente de Anenvac, José Antonio Forcada.

Algunos de los mayores se acercan a su centro de salud para preguntar cuándo recibirán la vacuna y aseguran que "están muy descontentos".

En el 'CuentaVacunas' de Antena 3 Noticia puede consultar el ritmo de vacunación en cada comunidad autónoma.