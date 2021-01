CalculaVacuna: Descubre aquí cuándo será tu turno de vacunación contra el coronavirus

Sanidad ha informado de que ya se han administrado en España 1.103.301 dosis de la vacuna del coronavirus, a 22 de enero. Esta cantidad supone el 81,96% de las dosis recibidas desde que se comenzó el plan de vacunación el pasado 27 de diciembre. Para comprobar el ritmo de vacunación en España y saber cuándo será tu turno hemos creado la herramienta CalculaVacuna. Gracias a ella podrás conocer de primera mano la evolución de la vacunación y descubrir cuándo te va a tocar a ti.

En Antena 3 Noticias hemos creado asimismo un buscador para que puedas informarte de cuántas personas se han vacunado ya en tu comunidad autónoma; también puedes comparar el ritmo de vacunación de España respecto a otros países del mundo o los casos irregulares de vacunación en nuestro país. Consulta todo aquí en nuestro CuentaVacunas, ComparaVacunas o MiVacuna, respectivamente.

El Ministerio de Sanidad ha informado que hay 49.056 personas con pauta completa de vacunación, lo que supone un 4,45% de las dosis administradas. Es decir, personas que ya se han puesto las dos dosis de la vacuna de Pzifer y por lo tanto estarían inmunizadas contra el coronavirus. Además, se han entregado un total de 1.346.100 de vacunas entre Pfizer y Moderna.

Sanidad ha garantizado que la próxima semana llegarán las mismas dosis que estaban previstas de la vacuna de Pfizer en un momento en que los contagios y la incidencia siguen disparados con una presión hospitalaria "muy alta" y sin expectativas de que se relaje en los próximos quince días.

La pandemia sigue desbocada

Entretanto, la tercera ola de la pandemia sigue desbocada. El Ministerio de Sanidad ha publicado este viernes la actualización de las cifras de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos por coronavirus en España. Respecto al informe del jueves, la cifra total de personas contagiadas por coronavirus ha subido en 42.885, de las que 18.187 corresponden a las registrados en las últimas 24 horas. La cifra total de contagios desde el inicio de la pandemia asciende ya hasta los 2.499.560.

Sanidad ha registrado también hoy 400 nuevas muertes con respecto al informe del miércoles, por lo que la cifra oficial de fallecidos desde el comienzo de la pandemia asciende ya a 55.441. El número de muertes en la última semana por coronavirus se sitúa en 1.411 personas.

En lo que respecta a la incidencia acumulada a nivel nacional, la cifra ha superado este viernes por primera vez desde el comienzo de la pandemia la barrera de los 800 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El dato de hoy de Sanidad deja el valor en 828,57, 33 puntos más que en el día de ayer.

¿El pico de la tercera ola?

Pese a estas cifras, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, indico este jueves que la incidencia sigue creciendo pero con aumentos cada vez más pequeños, lo que implica una "inflexión" que podría haberse iniciado ya.

No obstante, eso no se aprecia en la presión hospitalaria, que ha calificado como "muy alta" y en la que no se verá un descenso "hasta mediados de la semana que viene, si no más tarde". "Una de cada tres ucis están ocupadas por pacientes de covid y en algunas comunidades ese porcentaje es de una de cada dos", según Simón.

La próxima semana llegarán las mismas dosis de la vacuna

Con los hospitales cada vez más al límite, Sanidad ha confiado en que el ritmo de vacunación se incremente en las próximas semanas cuando se reciban las nuevas vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento, como la de Oxford.

Mientras tanto, el Ministerio ha querido dejar claro que la próxima semana llegarán las mismas dosis que se vienen recibiendo hasta la fecha de la vacuna de Pfizer, esto es 351.000 que podrían llegar a ser 422.000 si se administran los seis viales que contiene cada dosis y no cinco como sucede en algunas regiones, que ya están "trabajando seriamente" para extraer ese sexto vial.