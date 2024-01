El doctor Fandiño pide no acudir a urgencias por gripe si no es necesario: "El sistema sanitario no es ilimitado"

El repunte de casos de infecciones respiratorias tiene como gran protagonista la gripe, que esta saturando las urgencias de muchos centros hospitalarios y el servicio de ambulancias colapsado. En Logroño, por ejemplo, hay pacientes que tienen que esperar hasta 16 horas para que les den una cama. En medio de esta epidemia, el doctor José Manuel Fandiño, presidente de la Sociedad de Urgencias y Emergencias (SEMES) de Galicia, ha concedido una entrevista en directo a la presentadora de Antena 3 Noticias Esther Vaquero.

Ante esta situación, Fandiño ha señalado que lo que debe preocupar, sobre todo, es el colapso de las urgencias de los hospitales. "Los servicios de urgencias están con una alta carga de trabajo, realmente la mayor en los datos históricos que tenemos", afirma, "los servicios está muy tensionados y eso tiene que preocuparnos".

Fandiño pide evitar ir a urgencias si es posible

En este sentido, ha asegurado que la mayoría de casos de gripe pueden ser tratados por el propio paciente, que siempre tendrá a disposición el teléfono de los servicios de emergencia para cualquier duda. Así, pide que solo se acuda a urgencias en caso estrictamente necesario para evitar estos colapsos y permitir que se atienda a personas en situación más crítica.

"Los servicios de urgencias tenemos que atender a la patología tiempo dependiente, es decir, a los infartos, a las paradas, a la sepsis... Es una de las partes más importantes y el sistema sanitario no es ilimitado", remarca Fandiño, "si nosotros no tenemos los los servicios drenados los socios no van fluidos empiezan a aumentar los tiempos de espera".

En cuanto a las medidas para evitar la propagación de los virus de esta 'tripledemia', el doctor recalca la importancia de recuperar los hábitos a los que estábamos acostumbrados durante la época del covid. "Hay que hacer especialmente lavado de manos, tenemos que evitar estornudar sobre las manos o sino lavarlas, utilizar pañuelos desechables, tenemos que ventilar mucho las áreas y nos tenemos que la mascarilla", insiste, al igual que el virólogo Alfredo Corell.

Por último, ha hecho un llamamiento a vacunarse matizando que, aunque no proporciona una "protección absoluta", si una persona se contagia de cualquiera de los virus "va a ser mucho más débil", algo que también ayuda a evitar la propagación de la enfermedad.