Día Mundial del Cerebro: ¿Es posible prevenir su envejecimiento y protegerlo de enfermedades?

Conocido como "materia gris" es, junto al corazón, uno de los órganos más vitales de nuestro cuerpo y el encargado de controlar nuestras funciones cognitivas y acciones corporales. Hoy, 22 de julio, se celebra el Día Mundial del Cerebro, una fecha impulsada desde el año 2014 por la Federación Mundial de Neurología con el objetivo de concienciar sobre la importancia de fomentar la salud neurológica.

Más del 43% de la población mundial padece algún tipo de enfermedad neurológica. En los últimos 20 años, la discapacidad que provocan ha aumentado en más de un 18%, haciendo que las enfermedades neurológicas sean ya la principal causa de discapacidad en el mundo. Más de 3.400 millones de personas en todo el planeta sufren algún tipo de discapacidad por padecer alguna enfermedad neurológica y más de 11 millones de personas fallecen cada año por alguna de estas patologías.

23 millones de españoles padecen alguna enfermedad neurológica

En España, más de 23 millones de personas padecen alguna enfermedad neurológica, con una prevalencia un 18% superior respecto a la media mundial y un 1,7% superior a la media de los países occidentales europeos. Esto se debe, principalmente, al envejecimiento de nuestra población.

También son la causa principal de discapacidad en nuestro país, siendo responsables del 44% de la discapacidad por enfermedad crónica. Según los últimos datos del INE, fueron las responsables del 14% de los fallecimientos, con enfermedades como las demencias (con más de 35.000 fallecimientos, principalmente por la enfermedad de Alzheimer) o el ictus (con casi 26.000 fallecimientos), liderando la tabla de las principales causas de defunción en España en 2023.

A pesar de los avances de los últimos años en los tratamientos de muchas de estas enfermedades, "siguen causando una gran discapacidad y mortalidad. Enfermedades como el ictus, la enfermedad del Alzheimer y otras demencias, la epilepsia, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, la encefalitis y la meningitis, o la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) son las causantes de un gran porcentaje de los fallecimientos en todo el mundo", señala el Dr. Jesús Porta-Etessam, Presidente de la Sociedad Española de Neurología.

El estudio reciente publicado al respecto, el "Global, regional, and national burden of disorders affecting the nervous system, 1990-2021: a systematic analysis for the Global Burden od Disease Study 2021" señala que más del 84% de los casos de ictus son potencialmente prevenibles mediante la reducción la exposición a dieciocho factores de riesgo ya identificados, estando la hipertensión (57,3%) a la cabeza de la lista como el mayor factor de riesgo para el ictus.

Además, controlar la exposición al plomo podría reducir la carga de discapacidad intelectual en un 63% y supervisar la diabetes podría reducir la carga de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias en un 15%. El tabaquismo también se asocia a un aumento del riesgo de enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple o el ictus, y el consumo de alcohol excesivo supone para la epilepsia un riesgo casi cuatro veces mayor en hombres que en mujeres. Otros factores como el sueño, el estrés o el aislamiento social, cada vez son más reconocidos como grandes contribuyentes al desarrollo de patologías neurológicas, al igual que el tipo de dieta y el ejercicio físico que realicemos.

En relación con esto, el Dr. Jesús Porta-Etessam afirma que alrededor del 90% de los casos de ictus y casi un 40% de los casos de demencia podrían evitarse llevando a cabo hábitos "cerebrosaludables".

Consejos para prevenir enfermedades neurológicas

Realiza actividades que estimulen la actividad cerebral y te mantengan cognitivamente activo como leer, escribir, practicar juegos de mesa o realizar actividades manuales.

y te mantengan cognitivamente activo como leer, escribir, practicar juegos de mesa o realizar actividades manuales. Evita el sobrepeso y realiza algún tipo de actividad física de manera regular.

Evita los tóxicos como el tabaco, el alcohol, las drogas y la contaminación ambiental.

los tóxicos como Controla otros factores de riesgo vascular como la diabetes, la tensión arterial o la hiperglucemia.

otros factores de riesgo vascular como Potencia tus relaciones sociales y afectivas , evitando la incomunicación y el aislamiento social.

, evitando la incomunicación y el aislamiento social. Sigue una dieta equilibrada y opta por alimentos naturales .

y opta por . Trata de dormir unas 8 horas diarias : un sueño de calidad es fundamental para la salud de tu cerebro.

: un sueño de calidad es fundamental para la salud de tu cerebro. Modera el uso de redes sociales, Internet y pantallas digitales.

Protege tu cerebro de posibles agresiones físicas del exterior , mediante la utilización del cinturón de seguridad en vehículos y el casco en cualquier actividad que lo requiera.

, mediante la utilización del cinturón de seguridad en vehículos y el casco en cualquier actividad que lo requiera. Elimina el estrés en todos los ámbitos de la vida en los que sea posible y mantén una actitud positiva.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com