Día Mundial contra el Cáncer 2023: Frases para conmemorar el 4 de febrero

Aunque cada vez el mundo de la ciencia está avanzando más deprisa y hay nuevos tratamientos para hacer frente a todos los tipos de cáncer, lo que es evidente es que en España esta afección es una de las principales causas de mortalidad. No obstante, no todo son malas noticias, ya que gran parte de los afectados logran salir adelante y superar los tumores diagnosticados. Hoy, por el Día Mundial contra el Cáncer, tenemos que tener muy presente que la investigación y los ensayos clínicos son fundamentales si queremos evitar que esta enfermedad acabe con la vida de las personas.

Generalmente, un diagnóstico así de difícil suele ser duro de entender, por ello, los testimonios de algunas personas que han pasado por ahí pueden ser inspiradores. ¿Quieres conocer algunos de ellos por el Día Mundial contra el Cáncer?

¿Cuál es el cáncer más común en España?

Los cánceres más habituales y más diagnosticados a lo largo del año en España han sido los de colon y recto, mama, pulmón, próstata y vejiga urinaria, tal y como indica el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica.

El número de cánceres diagnosticados en nuestro país en el año 2022 ha sido aproximadamente 280.100 casos, según los cálculos de Red Española de Registros de Cáncer (Redecan).

Para frenar esta enfermedad, insistimos en que lo más importante es la investigación porque es el motor para lograr que el cáncer sea una enfermedad prevenible, curable o cronificable.

Las mejores frases para celebrar el Día Mundial contra el Cáncer

Si hay alguno de tus seres queridos que esté pasando por esta enfermedad, o simplemente quieres concienciar sobre la importancia de la prevención, este 4 de febrero puedes enviarles algunas de estas frases esperanzadoras por Whatsapp, Instagram o SMS. Seguro que se emocionan al leerlas. ¡Toma nota!

“Combatimos el cáncer con todo tipo de cosas, pero se nos olvida el amor. Podría ser la mejor arma de todas”. (Regina Brett).

“Me parece poco atractivo rendirse (…) Le diría a otras personas con cáncer que tengan fuerza, que saquen fuerza de donde no la hay, que no sucumban a la enfermedad y que no se dejen tratar como enfermos”. (David Delfín).

“Me dije a mí misma que tenía que ser fuerte y no perder la calma, ya que no había ninguna razón para pensar que no vería crecer a mis hijos y nietos”. (Angelina Jolie).

"Hoy hace justo un año que me diagnosticaron cáncer. Parece que ha pasado toda una vida. Ahora, estando totalmente recuperado, solo tengo palabras de gratitud a quienes estuvieron a mi lado dándome amor sin condiciones. La vida es el mejor regalo, disfrútenla" (Dani Rovira).

"Cuando se pisa el infierno se aprende rápido a celebrar la vida". (Julia Otero).

"El miedo es terrible. Yo no lo vivo porque soy poco miedoso, pero lo veo y eso me aterroriza. Cuando la gente tiene miedo a la vida, a las cosas, a moverse, a decidir y a querer y a que le quieran es terrible. Bloquea. No se puede tener miedo a la enfermedad, al dolor. Hay que vivir". (Pau Donés).

"El cáncer puede que me mate, pero lo que no va a hacer es matarme todos los días". (Michael Robinson).