¡Cuidado! Esta popular especia procedente de España podría tener salmonela

Posiblemente la hayas usado en numerosas ocasiones para dar sabor a las comidas pero ahora se debe tener cuidado ya que puede tener una bacteria. Así ha alertado el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (RASFF) que una cúrcuma procedente de España con materia prima de India y distribuida por todo el país, podría tener la presencia de Salmonella. Esta bacteria es la causante de la salmonelosis.

Esta alerta se ha lanzado a nivel europeo después de que se hayan encontrado indicios de la bacteria durante un control oficial en el mercado. La clasificación del riesgo de consumo según el RASFF es "grave" y por tanto se ha ordenado informar a los destinatarios para que el producto no siga distribuyéndose por el país y por tanto no llegue a los consumidores.

Salmonelosis: causas, síntomas y medidas

Esta bacteria encontrada en la cúrcuma, puede provocar una de las enfermedades que más comúnmente se da en la población según un estudio del Instituto de Salud Carlos III: "Son frecuentes en hospitales, guarderías, restaurantes, etc. principalmente debido a la comida, agua y leche contaminadas o inadecuadamente manipuladas".

La causa es una bacteria que puede ser de dos tipos: salmonela enterica o salmonela bondori. La primera es la que más se da en los seres humanos. Normalmente esta bacteria se encuentra en animales domésticos o silvestres "entre ellos aves de corral, ganado porcino y bovino, roedores y mascotas como iguanas, serpientes, algunas tortugas, polluelos, perros y gatos". Pero, ¿Cómo se puede infectar el ser humano? La principal fuente de infección según especifica este estudio es "la ingesta de los microorganismos en agua o alimentos derivados de animales infectados o contaminados por las heces de un animal o persona infestados". Añade que se incluye el aquí "el consumo de huevos y productos con huevos crudos o poco cocinados, leche o productos lácteos no higienizados (queso, leche en polvo...), alimentos contaminados por un manipulador infestado, agua contaminada, carne cruda o poco cocida, productos avícolas o frutas u hortalizas crudas.

Una vez que se consume el producto que contiene la bacteria, el periodo de incubación suele ser de 6 a 72 horas y puedes transmitirlo mientras que dure la enfermedad. Se empieza a notar con algunos síntomas (señalados por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades) como diarrea, fiebre, dolor abdominal, o vómitos. Concretamente hay que empezar a alarmarse cuando la diarrea no disminuye a los 3 días, cuando las heces contienen sangre, se vomita prolongadamente y no permite tener líquidos en el cuerpo o si hay signos de deshidratación (no hay casi orina, sequedad en la boca y mareos al ponerse de pie).

El tratamiento de esta enfermedad, sin embargo, no resulta muy complicado en la mayoría de personas. De hecho, la mayoría de seres humanos que están normalmente sanos, se recuperan en unos pocos días sin un tratamiento específico. Una de las medidas que más puede ayudar es la ingesta de líquidos adecuados ya que la salmonelosis ayuda a la deshidratación. Además de esa medida, el doctor puede recomendar: antidiarreicos o antibióticos.

Como prevenir la salmonelosis

Para evitar la propagación de esta bacteria y evitar que infecte a humanos (tal y como ha sucedido con la cúrcuma), es recomendable tomar algunas medidas preventivas. El Instituto de Salud Carlos III señala algunas como: cocinar a temperaturas de 65º en el centro del producto o alimento de origen animal (aves, cerdo...), refrigerar comidas, estableces programas de control de salmonela, educación en la población para evitar el consumo de ciertos alimentos , cocinar y tratar alimentos adecuadamente.