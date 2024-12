Los cuatro factores que pueden reducir el riesgo de desarrollar demencia, según un estudio

Varios investigadores han determinado cuatro factores cruciales para ayudar a evitar el desarrollo de la demencia. Se trata de una enfermedad que roba la memoria.

Comer dos pechugas y media de pollo al día a partir de la mediana edad podría reducir el riesgo de desarrollar demencia, según advierten. Obtener suficiente proteína es uno de estos cuatro factores de prevención. También se incluye el ejercicio, el tratamiento de enfermedades a largo plazo y el mantenimiento de vínculos sociales fuertes con amigos y familiares.

Son factores cruciales porque ayudan a que una persona mayor evite el desarrollo de esta enfermedad y de la fragilidad, según el estudio dirigido por expertos de la Universidad de Queensland y publicado en 'JAMA Neurology'. Para ellos, la fragilidad es un término médico para aquellas personas que tienen dificultades para recuperarse de problemas de salud comunes, como resfriados fuertes o lesiones.

En el estudio observaron que las personas con diagnóstico de demencia mostraban signos de fragilidad entre cuatro y nueve años antes de que comenzaran a aparecer sus síntomas cognitivos. Al analizar datos de cuatro estudios sobre 30.000 británicos y estadounidenses, los autores descubrieron que la fragilidad aumentaba el riesgo de un diagnóstico posterior de demencia entre un 18% y un 73%.

Uno de los autores, David Ward, dijo que "encontramos que por cada cuatro o cinco problemas de salud adicionales, hay en promedio un riesgo del 40% de desarrollar demencia".

Los cuatro factores clave para evitar demencia

Según Ward, hay "cuatro pilares de la prevención y gestión de la fragilidad". El primero de ellos es una dieta saludable rica en proteína para desarrollar músculo. El servicio de salud aconseja que algunos ejemplos de buenas fuentes de proteínas sean el pescado, los huevos y la carne.

El segundo factor es hacer ejercicio. Se recomienda a mayores de 65 años realizar 150 minutos de actividad moderada, como caminar o andar en bicicleta cada semana. Esto se suma a realizar actividades de fortalecimiento muscular como levantar pesas o yoga.

El tercer factor es garantizar las condiciones de salud crónicas, que incluyen enfermedades crónicas de larga duración como enfermedades cardíacas, diabetes y artritis, sean tratadas adecuadamente con medicamentos. El último es mantener los vínculos sociales, ya que contribuyen a mantenerse activo.

Aunque el nuevo estudio no es el primero en vincular la fragilidad y la demencia, los expertos advierten que los datos no significan que la fragilidad cause el trastorno.

¿Qué es la demencia?

La demencia es la pérdida de la función cerebral que ocurre a causa de ciertas enfermedades. Esto afecta a una o más funciones cerebrales como la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el juicio o el comportamiento.

La mayoría de los tipos es poco frecuente en personas menores de 60 años. La mayoría de los tipos de demencia es irreversible y degenerativa.

Los síntomas de demencia abarcan dificultad con muchas áreas de la función mental, como el comportamiento emocional o la personalidad, el lenguaje, la memoria, la percepción o el pensamiento y juicio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com