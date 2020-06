¿Cuántos españoles han estado en contacto con el coronavirus? Datos de la segunda oleada del estudio de seroprevalencia

Sanidad presenta los datos de la segunda oleada del estudio de seroprevalencia, realizado por el departamento que dirige Salvador Illa y el Instituto de Salud Carlos III, cuyos resultados preliminares constataron que un 5 % de los españoles había tenido contacto con el coronavirus, aunque había una gran variabilidad geográfica.

Los resultados de la primera fase, realizado entre el 27 de abril y el 11 de mayo, dieron como resultado que el 5% de los españoles habían pasado el virus. Las provincias con una seroprevalencia más alta eran Soria (14,2%), Cuenca (13,5%), Segovia (12,6%) y Madrid (11,3%). Las que tenían un porcentaje más bajo eran Murcia (1,4%), Fuerteventura y Lanzarote (1,4%) y Huelva (1,5%).

Mediante el análisis de una gran muestra el estudio permite conocer el porcentaje de personas que se han infectado con SARS-CoV-2 hasta el momento en cada ámbiro geográfico, ya sea comunidad autónoma o provincia, y en el total del territorio español, así como obtener información sobre la transmisión del coronavirus entre las personas, dentro de los hogares y a nivel comunitario.

¿Estudios en cada ciudad?

También ha terminado el test de seroprevalencia de COVID-19 que se ha hecho en Torrejón de Ardoz. Los primeros datos avanzan que entre el 18 y el 22% de los ciudadanos de ese municipio madrileño tienen o han tenido contacto con el virus. El doctor Simón no es muy partidario de este tipo de pruebas: "Tenemos herramientas estadísticas que nos permiten hacer muestras, no es necesario testar a toda la población para saber el nivel de índice de la enfermedad en la población". En este punto, ha recordado que los resultados del estudio de seroprevalencia llevado a cabo por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) "son aplicables a cada provincia". "Pero si alguna comunidad quiere tener datos más detallados por municipio u otra división territorial, no me parece mal que lo hagan, pero no tiene sentido que testen a toda la población. Que no malgasten recursos innecesarios si el objetivo es conocer lo que ha pasado", ha criticado.