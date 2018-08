Los cinco casos en los que no se debe tomar Ibuprofeno sin supervisión médica

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia a través de una noticia en su página web que las farmacias deberían ser más rigurosas en la dispensación de medicamentos con receta pues "el 100% de las farmacias visitadas por OCU dispensaron Ibuprofeno 600 mg, sin receta, cuando es obligatorio presentarla".

La organización lamenta que siete de cada diez farmacias ofrecieron el Ibuprofeno de 600 mg sin preguntar nada y sin solicitar receta y que solo un establecimiento entregó de primeras comprimidos de 400 mg, que no necesita receta.

La OCU denuncia esta práctica dado que el consumo de Ibuprofeno está cada vez más extendido y su abuso puede producir contraindicaciones.

Según un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology, muestra problemas entre quienes toman a la vez Ibuprofeno y anticoagulantes orales. En este caso, se ha registrado un mayor riesgo de sufrir infartos y mayores posibilidades de sangrado.

Además los expertos subrayan los riesgos de exceder las dosis recomendadas (más de 2.400 mg diarios) y subrayan una serie de casos en las que se debería tener cuidado con la ingesta de Ibuprofeno.

- quienes sufren problemas cardiovasculares, pues su consumo puede favorecer la aparición de infartos e ictus.

- mujeres que estén en el primer o segundo trimestre de embarazo

- personas con enfermedades en el hígado o riñones

- personas que han padecido alguna úlcera