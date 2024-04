El caso más largo de covid: Un hombre permanece contagiado más de 600 días y lucha contra más de 50 mutaciones

Un hombre holandés de 72 años ha batido récords tras permanecer contagiado con COVID durante 613 días. Durante este tiempo el virus llegó a mutar hasta 50 veces en su cuerpo. El hombre finalmente falleció a causa de la enfermedad y su caso será presentado en el congreso de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas que tendrá lugar en Barcelona.

Medios como la revista TIME se han hecho eco de este peculiar caso. Según narran, el paciente ingresó en un centro médico de Ámsterdam en febrero de 2022, al haberse contagiado de Covid, no obstante, su organismo ya se encontraba inmunodeprimido al padecer una enfermedad relacionada con la sangre. El hombre, cuya identidad no ha trascendido había recibido varias dosis de la vacuna, pero su organismo no pudo generar una respuesta inmunitaria lo suficientemente fuerte.

El paciente en un primer momento se contagió con la variante Ómicron, no obstante, un análisis de los distintos test a los que se sometió muestran que acabó desarrollando resistencia al strobimab, un tratamiento con anticuerpos contra el Covid. Fue a partir de entonces cuando las variantes siguieron evolucionando, hasta superar las 50 mutaciones. Algunas de ellas también presentaban una mayor capacidad para evitar las defensas inmunitarias, que fue lo que acabó con su vida tras dos años de lucha.

Cientos de personas siguen afectadas por Covid persistente

Aunque para muchos la pandemia se ha convertido simplemente en un mal recuerdo, lo cierto es que cientos de personas siguen sufriendo sus consecuencias, al vivir con Covid permanente.

Entre ellos se encuentra Blanca, una sanitaria que se contagió de Covid en enero de 2022, lo que le provocó "una hemiplejia en medio lado de la cara, bronquitis, problemas de visión", pero no quedó ahí. Blanca consiguió la baja laboral, no obstante, a los pocos meses se quedó sin trabajo por las secuelas: "Después de despedirme yo seguía enferma".

"Empecé a perder la fuerza de todo el cuerpo, hasta prácticamente no poder andar", agrega. Desde entonces su vida ha cambiado radicalmente. "Es un calvario. He tenido que ir a un montón de médicos por lo privado, por lo público".

