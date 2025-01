Berberina, el 'Ozempic natural' que se toma para adelgazar y que la OCU no recomienda por los riesgos asociados

Tras los excesos de estas Navidades, hay quién está recurriendo a tomar berberina, comercializada como un complemento alimenticio, para adelgazar. La berberina es una sustancia química presente en plantas de la familia de las Berberidáceas, también en agracejo europeo, el sello de oro, el hilo de oro, la uva de Oregón, el filodendro y la cúrcuma de árbol.

Normalmente, se usa para la diabetes, los niveles altos de colesterol o la presión arterial alta. Ahora, se está utilizando como alternativa "natural" a las inyecciones de Ozempicpara el tratamiento del sobrepeso y la obesidad.

Desde la OCU aseguran que no hay una evidencia científica que demuestre que la berberina sea eficaz y segura para la pérdida de peso. "Aunque es cierto que la berberina tiene efectos sobre algunos marcadores metabólicos, su eficacia para la pérdida de peso no está clara. De hecho, hoy por hoy no hay evidencia científica sólida que demuestre que la berberina es eficaz y segura para la pérdida de peso", dice el comunicado de la OCU.

La berberina tiene efectos farmacológicos, algunos de ellos adversos y es por ello por lo que la OCU desaconseja su consumo. Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentra la diarrea, dolor abdominal, contracciones uterinas, hipotensión o hipoglucemia, náuseas, disminución de la frecuencia cardiaca, entre otros.

Advertencias e interacciones con otros medicamentos

Advierten también de las precauciones especiales que hay que tener en cuenta a la hora de consumir la berberina. Desde 'Medlineplus' avisan de que es probable que no sea seguro tomarlo si se está embarazada o en periodo de lactancia porque podría afectar al desarrollo del feto. "La berberina puede atravesar la placenta y causar daño al feto. Kernicterus, un tipo de daño cerebral, se ha desarrollado en recién nacidos expuestos a berberina", señala.

Además, se han identificado interacciones con hasta 17 medicamentos, entre ellos la digoxina, para el corazón; inmunosupresores como la ciclosporina o el tacrolimus; el paclitaxel, un antitumoral que se usa en quimioterapia; las estatinas, indicados para bajar los niveles de colesterol; o la metformina, usada en el tratamiento de la diabetes, según la OCU.

Por ello y hasta que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) concluya la evaluación de seguridad que está llevando a cabo de esta sustancia, la OCU recomienda que las personas susceptibles de sufrir problemas de salud derivados del consumo de berberina eviten los complementos que la contengan.

