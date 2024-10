Beber vino con moderación es más cardiosaludable que no consumirlo

El ser humano lleva consumiendo bebidas alcohólicas desde hace mas de 9.000 años pero aún no se ha alcanzado un acuerdo unánime sobre sus bondades o perjuicios. En los últimos años han crecido sus detractores del mismo modo que han aumentado los casos de alcoholismo y sus graves consecuencias. Expertos de todo el mundo han querido contestar, con rigor científico, a la perpetúa controversia, y la conclusión es que el consumo de alcohol, sobre todo el fermentado - vino y cerveza - otorga beneficios cardiovasculares a sus consumidores si ese consumo no excede las 3 copas diarias y se integra como pilar de la dieta mediterránea.

En los últimos años el consumo de alcohol no ha dejado de crecer de manera descontrolada y la edad de los consumidores ha descendido preocupantemente. Hablar de bebidas alcohólicas se ha convertido en tabú y su publicidad se ha prohibido en muchos casos. Empresas, consejos reguladores, bodegas, destilerías han visto como se les señalaba y dicen haberse sentido "como parias o criminales".

Según Fernando Ezquerro, presidente el Consejo Regulador de Rioja, "hay que huir del catastrofismo del consumo de vino que se ha instaurado. Se esta talibanizando y demonizando a un producto que cuenta con sustancias como los polifenoles que son beneficiosos para la salud. Hemos querido que el rigor científico desmonte esa teoría de que todo consumo de alcohol es perjudicial. Los estudios demuestran que con moderación otorga calidad de vida y se es feliz. Se demuestra que incluso que quién no consume vino tiene mas riesgo cardiovascular que quién lo consume de forma moderada. No tiene nada que ver con alcoholes de alta graduación que encima nunca están acompañados de comida. Hay que potenciar la dieta mediterránea y el vino esta dentro de ella. Algunos, sin rigor científico, quieren destruir nuestro prestigio", sentencia.

Por ello se han fomentado estudios científicos que arrojen luz. Pero estos estudios han estado en el punto de mira de los detractores del consumo alcohólico al señalarlos como dirigidos y manipulados, una consideración que rebate el prestigioso doctor y profesor de la Facultad de Medicina de Barcelona, Ramon Estruch, investigador del Hospital Clínic de Barcelona y del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer: "Ha habido mucha controversia con la metodología de los estudios pero la conclusión es la reafirmación de la llamada 'curva en J', las personas que no consumen alcohol y vino tienen un riesgo cardiovascular mayor que quienes lo consumen moderadamente, y durante las comidas y baja la mortalidad por causas cardíacas. Si lo consumes en exceso el riesgo el altísimo".

¿Qué es moderación y que bebidas se pueden incluir como beneficiosas?, cuestionamos al doctor: "Aquellas que conformen el estilo de vida y la dieta mediterránea. Esta archi demostrado que la dieta es la más saludable del mundo, se la puedes recomendar a todo el mundo y uno de sus pilares es el consumo moderado de vino. La clave es tomar el vino con moderación y con comida, cenando, no sin comidas, esto no lo recomendamos".

En los estudios se ha tenido como 'target' del estudio a personas de entre 40 a 50 años a los que se ha analizado sus biomarcadores, datos irrefutables. "No te puedes fiar de lo que diga la persona estudiada de sus consumos, no es científico ni real. Hay que personas que no beben porque tienen una enfermedad, cardíaca, hepática, pancreática, ex alcohólicos..., todos tienen más riesgos. Esta gente no debe aparecer en los estudios porque serían resultados sesgados. Los abstemios por decisión propia están un poco por encima en riesgo cardiovascular. Tras los resultados se les recomienda el mantenimiento o reducción de la ingesta en función de su estado. Hay muchos detractores porque alcoholismo es una plaga que hay que combatir. Depende de cómo lo consumes y quiénes lo hagan. En algunas ideologías no hay punto intermedio. Yo soy anti alcohol pero partidario de una dieta mediterránea equilibrada".

La defensa de la rigurosidad de sus estudios y sus conclusiones se enfrenta a estudios elaborados en otros países. "En Estados Unidos consideran que cualquier alcohol con moderación vale. Nosotros consideramos que solo las bebidas fermentadas,- vino, vino blanco o cerveza -, más que los destilados, porque llevan compuestos bioactivos llamados polifenoles que se creía que eran vitaminas, ahora sabemos que no lo son, y que ayudan a combatir las enfermedades de la vid, como la sequia o plagas. Cuando tomemos esos polifenoles estamos protegiéndonos de nuestras plagas, que son los daños cardiovasculares, la diabetes o la enfermedades neurodegenerativas, y esos compuestos tienen unos efectos antinflamatonios y antioxidantes, que le otorgan un valor de protección", concluye el profesor Estruch.

Conclusiones

El dictamen de los datos obtenidos tras los estudios dice que " moderadamente el consumo de alcohol protege y disminuye la mortalidad. Hay claros beneficios cardiovasculares irrebatibles. En el tema de cáncer o los daños hepáticos, si su consumo es elevado o excesivo, no sale tan bien parado, aunque muchos de los casos de daño hepático atribuidos al consumo de alcohol se demostraron que fueron causados por el 'virus C'. ¿Al abstemio sano le recomendaría beber?, la respuesta es NO. Si alguien bebe mucho hay que decirle que baje su consumo, el moderado hace bien, y al abstemio que es su opción, no recomendamos que beba porque iría contra sus principios".

Las 5 w del alcohol

Los expertos defienden que sus estudios son rigurosos y responden al controvertido debate. Según sus conclusiones, estas serían sus respuestas si utilizamos las herramientas periodísticas de las 5 w, aunque sustituiremos "¿dónde?" por "¿cómo?".

¿QUÉ tipo de alcohol es beneficioso consumir? Mejor las bebidas fermentadas - el vino y la cerveza - que las destiladas o de alta graduación. Sustancias bioactivas como los polifenoles del vino las hacen más saludables y recomendables, siempre que se tomen con moderación.

¿QUIÉN puede consumir alcohol? Personas sanas, sin problemas cardiacos, hepáticos o pancreáticos. Las personas abstemias por decisión propia no se les recomienda su consumo aunque podría mejorar su salud a efectos cardiovasculares.

¿CÓMO debe consumir el alcohol? Siempre acompañándolo de una ingesta de comida y mejor con alimentos que compongan la dieta mediterránea. Y con moderación: 2 o 3 copas máximo durante el día para los hombres, y 1 o 2 copas para las mujeres por su diferente metabolismo. Importante hacer su consumo junto con alimentos para que el bioreactor, que es el estomago, tengan un efecto potenciador mayor que la suma de las partes al consumirlo por separado

¿CUÁNDO se debe consumir alcohol? Durante las comidas y preferiblemente durante la cena, siempre que no se vaya a conducir, y con moderación. El riesgo de sufrir un infarto de miocardio durante la noche es 2 tercios mayor que durante el día.

¿POR QUÉ se puede tomar alcohol? Porque su ingesta moderada aporta beneficios como un efecto de disolución de coágulos que se llama fibrilolisis, si tomas vino por la noche tendrías menos probabilidad de sufrir un infarto, además otorga una sensación de relax y bienestar después de una jornada de trabajo, pudiendo contribuir a conciliar mejor el sueño.

