Un nuevo libro revela la otra cara de la ex primera dama Jackie Kennedy

Ha hecho falta que pasaran 17 años desde que Jackeline Kennedy muriese de un cáncer linfático para descubrir su cara más desconocida. La de una primera dama que habla por primera vez de su vida íntima y de política.

"Conversaciones históricas sobre la vida con Jhon. F Kennedy" no es solo un libro. Son 8 cd´s que recogen 6 horas y media de conversaciones inéditas, grabadas meses después del asesinato del presidente en 1963.

Jackie describe al presidente Kennedy como un hombre cálido, cercano y amoroso con sus hijos. "Le encantaban los niños. Revolcarse con ellos de una forma tan sensual... sí, esa es la palabra que yo diría".

El libro revela que durante la crisis de los misiles en Cuba, pidió a su marido que no la enviara lejos de la Casa Blanca. "Yo le decía: por favor no me envies a Camp David, no me lleves a ningún sitio. Si pasa algo, queremos estar contigo. Incluso si bombardean la Casa Blanca"

Sorprende escuchar ex primera dama diciendo que Martin Luther King era un hombre tramposo y astuto. Habla de Charles de Gaulle como un resentido y de Indira Ghandi como una mujer horrible. Y es que Jackeline Kennedy pensaba que las mujeres no debían meterse en politica porque sencillamente no eran aptas para ello. Algo que no le impidió pedir el voto hispano para su marido en la carrera hacia la Presidencia en 1960.