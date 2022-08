Zelenski advierte a Rusia: si sigue adelante con los referéndums de anexión “se cerrará toda oportunidad de diálogo"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha lanzado una advertencia al presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre los referéndums de anexión que Moscú pretende celebrar. "Si sigue adelante y celebra referéndums de anexión en aquellos territorios ucranianos ocupados por las tropas rusas, al sur y al este del país, se cerrará toda oportunidad de diálogo con Ucrania y con el mundo libre, algo que Rusia necesitará claramente en algún momento”, ha expresado el mandatario en su mensaje diario a los ciudadanos de Ucrania.

Además, Zelenski ha asegurado que la posición de Ucrania sigue siendo la misma: "no daremos nada de lo nuestro", ha expresado. Con esta frase hacía alusión a la cesión del territorio ucraniano para poder poner fin a la Guerra iniciada por Rusia, que ahora pretende celebrar referéndums para anexionarse los territorios que ha ocupado desde el 24 de febrero de este año.

"Cada semana aparecen más informes de que los ocupantes se preparan para pseudoreferéndums en las zonas que ocupan en el sur de nuestro país. Quiero decir algo muy simple: todos los que ayuden a los ocupantes a darse cuenta de su intención de cualquier manera serán responsables. Responderán ante Ucrania", ha subrayado.

Por otra lado, Zelenski, ante los ataques rusos que se están produciendo en la central de Zaporiyia, la más grande de toda Europa, ha pedido a Occidente que actúe. Ucrania resalta que, en caso de producirse un accidente nuclear, la radiación podría propagarse por todo el continente. "No existe nación en el mundo que pueda sentirse segura cuando un Estado terrorista dispara contra una planta nuclear. Dios no lo quiera, pero podría suceder algo irreparable y nadie detendrá el viento que propagará la contaminación radiactiva. Por lo tanto, se necesita ahora una respuesta de principios de la comunidad internacional a estos ataques rusos contra la central nuclear", ha agregado.

Ucrania denuncia ataques cerca de Zaporiyia

Este sábado, las autoridades ucranianas denunciaban un ataque por parte de las tropas rusas cerca de la central nuclear más grande de Europa, Zaporiyia.

La carretera alcanzada por el ataque, usada para el transporte de hidrógeno, resultó incendiada y las líneas eléctricas de la central se vieron también afectadas.

Por otro lado, la operadora de energía nuclear ucraniana alertó del peligro de una fuga de hidrógeno o de un incendio que existía en la propia central. Esto llevó al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, a pedir a los países a no usar armas nucleares. “En este momento, con la amenaza nuclear de vuelta, debemos pedir a los países con armas nucleares que se comprometan a no usarlas. Si no es así, esto supondría la destrucción del planeta”, sentenció.