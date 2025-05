Un voto histórico para ayudar a morir en Francia: hoy votan la ley de la eutanasia

Un voto solemne para una elección histórica. La eutanasia o el suicidio asistido. Se espera que, tras dos semanas de debate parlamentario, los diputados acepten por primera vez legalizar la muerte asistida. Un primer paso que tiene que aprobar después el Senado. La eutanasia genera una fuerte polémica en os distintos partidos políticos a pesar de que una gran mayoría de los ciudadanos está a favor. Los diputados tienen previsto votar, en un debate que comienza a las 14.30 GMT, sobre dos textos legales. Uno que busca generalizar el acceso a los cuidados paliativos y otro que autoriza por primera vez una ayuda activa a morir.

Se examinará la solicitud en 15 días

El texto sobre la eutanasia limita el acceso a pacientes graves o incurables en fase avanzada de su enfermedad, que padezcan sufrimientos insoportables y puedan expresar su voluntad libremente en el mismo día de su aplicación. Eso excluye a los pacientes en coma o que sufran un Alzheimer profundo y que hayan solicitado la eutanasia previamente pero no puedan dar su consentimiento expreso en el momento de la aplicación. Un consentimiento que sí se recoge en otros países europeos.

La solicitud del enfermo debe ser examinada en un plazo de quince días por un grupo de médicos. Si lo aprueban hay un plazo de reflexión de dos días. En ese tiempo el paciente puede dar marcha atrás. Si luego se arrepiente y puede solicitarla de nuevo con un plazo máximo de tres meses.

Se elimina la idea de un "voluntario" que administre la sustancia

El texto establece que son los propios pacientes quienes deben administrarse a sí mismos la sustancia letal que les facilita un médico, salvo que tengan una imposibilidad de hacerlo, en ese caso sería un profesional de la sanidad. La diferencia con el texto inicial es que se elimina la figura de un "voluntario" que administre la sustancia. Tiene que ser un médico o una enfermera.

El texto no abre la muerte asistida a los menores. " ¿Por qué un joven de 16 años no debería tener los mismos derechos que uno de 18 ? ", pregunta Bruno Fuchs ,demócrata, recordando que Bélgica había abierto este derecho a los menores. Varias voces se han alzado firmemente contra esta posibilidad y no se contempla.

Un "sufrimiento insoportable" es una de las condiciones

La ley contempla que soportar un sufrimiento físico o psicológico insoportable e involuntario es una de las condiciones para acceder al suicidio asistido. El sufrimiento psicológico se tiene en cuenta. La Asociación por el Derecho a Morir Dignamente temía que pacientes con trastornos psicológicos "insoportables" quedaran excluidos.

Para los partidarios de la eutanasia, el texto se queda corto y crea demasiados obstáculos. Para los que se oponen va demasiado lejos. Los grupos parlamentarios han dado libertad de voto a sus diputados. Se prevé que los votos de la izquierda y del centro macronista permitan aprobar la eutanasia. Mientras la mayoría de los diputados conservadores y de extrema derecha ya han dicho que votarán en contra.

Pero incluso si el texto es aprobado, será en primera lectura antes de pasar al Senado, donde hay una mayoría conservadora que podría introducir modificaciones antes de ser devuelto a la Asamblea Nacional para su segunda lectura. La previsión es que a finales de septiembre o principios de octubre y sometido a una segunda lectura en ambas cámaras , Francia podría legalizar la eutanasia.

