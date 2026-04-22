Vídeo | El momento en el que una avioneta se estrella tras chocar con cables de alta tensión

Una avioneta ha sufrido un accidente tras impactar contra unos cables de alta tensión en California, en un suceso que ha quedado registrado en vídeo. En las imágenes se aprecia el momento en el que la aeronave colisiona con el tendido eléctrico, lo que provoca un destello de luz antes de perder el control.

Tras el impacto, la avioneta inicia un descenso sin capacidad de maniobra y termina precipitándose contra un aparcamiento.

El piloto, en estado crítico

Pese a la magnitud de las imágenes, el piloto ha logrado salir con vida del siniestro, aunque ha resultado gravemente herido. Tras el accidente, ha sido trasladado a un centro hospitalario, donde permanece en estado crítico.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las causas del accidente ni sobre las circunstancias previas al impacto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.