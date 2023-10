La venta de órganos, el cambio climático y el cruce de acusaciones centran el debate electoral de Argentina

El último debate presidencial en Argentina antes de la primera vuelta electoral, que se celebrará el domingo 22 de octubre, lo ha dejado claro: anclado cada uno en su lista de mensajes más repetidos, los candidatos han intercambiado en Buenos Aires propuestas sin grandes golpes, pero anticipando una campaña intensa en las dos próximas semanas.

Los tres candidatos principales -el ultraderechista Javier Milei, la conservadora Patricia Bullrich y el peronista y actual ministro de Economía Sergio Massa-, se cruzaron acusaciones y mantuvieron sus ideas estrella.

Javier Milei sigue siendo ligeramente favorito en las encuestas. Los otros candidatos le obligaron a desdecirse de una de sus afirmaciones más polémicas: el año pasado, en una entrevista, declaró que la venta de órganos era "un mercado más". En el debate electoral se defendió: "No proponemos la venta de órganos. Lo que decimos es que hay más de 7.000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes por año. Hay algo que no funciona". También dijo Milei que si gana las elecciones no se va a adherir a la Agenda 2030 contra el cambio climático.

El segundo debate presidencial de Argentina subió la temperatura con respecto al primero. La candidata de Juntos por el Cambio, la exministra del Interior Patricia Bullrich mostró una actitud mucho más ofensiva que una semana atrás y protagonizó reiterados ataques contra el peronista Sergio Massa y contra el ultraliberal Javier Milei, a quienes acusó de aliarse en su contra. Bullrich marcha tercera en las encuestas de cara a las elecciones del 22 de octubre, por detrás de Milei y de Massa, y necesita ganar votos para aspirar a una segunda vuelta en noviembre.

"Al borde de una hiperinflación"

Sergio Massa, quien alterna su cargo como ministro de Economía con la candidatura presidencial por la alianza oficialista Unión por la Patria, fue de nuevo el blanco de las principales críticas. Bullrich le atacó por la situación económica, con una inflación que supera el 120%, y por escándalos como las recientes vacaciones en un lujoso yate en Marbella de un alto cargo bonaerense que debió dimitir y las múltiples causas por corrupción contra la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Javier Milei achacó a Massa poner a Argentina "al borde de una hiperinflación" y no haber tomado medidas para reducir el déficit y llevar al país al crecimiento. En su opinión, la única solución es que Argentina vuelva a crecer y para ello necesita inversiones. "Nadie va a invertir si no puede ganar plata", advirtió.

El minuto final

El minuto final fue la última bala del debate y Milei y Massa fueron quienes la usaron mejor. El candidato ultra resumió la estrategia de campaña del partido de ultraderecha La Libertad Avanza. "La casta política nos está tomando el pelo", señaló Milei al destacar que los políticos "no pueden ser la solución al problema porque son parte del problema" y preguntar en voz alta a los argentinos si creen "que una Argentina distinta puede ser con los mismos de siempre".

Massa, por su parte, intentó diferenciarse de sus rivales al pedir a los argentinos que "no voten hacia atrás", en referencia a Bullrich, que fue ministra bajo la presidencia de Mauricio Macri, ni al "salto al vacío" que representa Milei.