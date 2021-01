Vecinos de un pueblo de México atan al alcalde a un árbol por cumplir a medias una promesa

Los habitantes de Frontera Comalapa, un municipio perteneciente al estado de Chiapas, en México, decidieron mostrar su disconformidad con una promesa que había hecho el alcalde de la localidad y que según ellos, solo había cumplido a medias. Los vecinos ataron al alcalde de la localidad por no cumplir la promesa de instalar un tanque de agua potable en el pueblo.

Los vecinos del municipio habían pedido en varias ocasiones a las autoridades que abastecieran a los vecinos con agua potable instalando un tanque de agua en la localidad. Al parecer, el alcalde del municipio de Frontera Comalapa, finalmente cedió ante las peticiones y prometió a los vecinos la construcción de un tanque con agua potable, pero esta promesa no fue del todo real.

Óscar Ramírez Aguilar, el alcalde, cumplió a medias su promesa: construyó el tanque de agua potable en el municipio, pero no usó los materiales correctos para que funcionara, según narra 'Noticias Caracol'. Los vecinos del municipio mostraron su disconformidad con esta construcción a través de un vídeo. Los ciudadanos alegaban que el alcalde solo había cumplido a medias su promesa porque había instalado el tanque con agua potable, pero el depósito no realizaba su función porque los materiales destinados a la construcción no eran los correctos.

Los vecinos, ante esta promesa cumplida a medias, decidieron atar a Óscar Ramírez a un árbol por unas horas y sin ningún tipo de violencia. El alcalde aseguró que no había sucedido, pero los habitantes grabaron el momento y el vídeo fue difundido.