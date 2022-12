Las vacaciones en Perú se convierten en pesadilla para los turistas españoles, atrapados por las protestas

Perú se ha convertido en una trampa para cientos de turistas españoles. Gema y dos de sus amigas no pueden moverse de Cuzco. Todas las carreteras están cortadas, no se puede salir ni por tierra ni por aire.

No son las únicas turistas afectadas. Cerca de la frontera con Bolivia, 60 personas que viajan en 6 autobuses, esperan una solución, porque los lugareños no les dejan seguir viaje. Cuentan que ya no tienen comida, agua o dinero y que tienen miedo porque no ven policías cerca.

La situación en Perú

Los seguidores del destituido expresidente Pedro Castillo han bloqueado no solo carreteras y fronteras. Las protestas callejeras se endurecen en todo el país.

Los manifestantes exigen elecciones. Reclaman el cierre del Congreso, la renuncia de la actual presidenta y la convocatoria de una asamblea constituyente.

Esto tiene que acabar, asegura la nueva presidenta. Pero por ahora Dina Boluarte se niega a aceptar las exigencias de los manifestantes que apoyan a Castillo. Le respaldan los tres poderes.

Perú vive un estado de emergencia de un mes que afecta a todo el país. La medida no ha conseguido, por ahora frenar los disturbios. Castillo, acusado de rebelión y conspiración, ha sido condenado a 18 meses de prisión preventiva. Cumplirá cárcel en la misma institución que otro expresidente: Alberto Fujimori.