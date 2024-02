La Unión Europea prohíbe estos colores en coches y motos desde este año

Adiós al color cromado de coches y motos. La Unión Europea ha prohibido el empleo del compuesto cromo hexavalente para tintar las carrocerías de los vehículos. Este compuesto conseguía darle a los vehículos un tono especialmente brillante y reluciente. El motivo de la prohibición: su carácter contaminante para el medio ambiente pero, sobre todo, el efecto cancerígeno que puede suponer para las personas.

Fue en el año 2017 cuando la Unión Europea incluyó en su Directiva 2011/65/UE, junto a otros componentes tóxicos como el mercurio, cadmio o el plomo, la restricción del cromo hexavalente. Dicha directiva daba un plazo de siete años a los fabricantes para buscar alternativas a la utilización de este material. Cumplido ahora ese plazo, se prohíbe definitivamente la utilización de este compuesto en el proceso de pintado de los vehículos.

La prohibición no tiene carácter retroactivo. Es decir, a partir de 2024 las empresas automovilísticas no podrán usar el color cromado para los nuevos vehículos que fabriquen, pero no se impide la circulación de los modelos ya existentes que tengan este material en su carrocería.

Todo esto afecta principalmente a los vehículos de alta gama, que suelen tener una tonalidad más brillante, pero también a elementos internos de vehículos y motocicletas en los que se usa este material como son marcos o parrillas.

La restricción del color cromado llega después de que la Unión Europea también prohibiera la purpurina hace unos meses. Desde Bruselas se viene restringiendo hace un tiempo el uso de diversas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente en la eurozona.

¿Qué es exactamente el cromo hexavalente?

El cromo-6, también conocido como cromo hexavalente, cromo (VI) o Cr (VI), es la forma tóxica del metal cromo. Dicho compuesto está presente en muchos procesos industriales en los que se calienta el acero inoxidable, como pueden ser, el cromado, la soldadura o el corte con láser.

En el proceso de tintado esta sustancia logra que las carrocerías adquieran ese color cromado, mucho más resplandeciente y llamativo. Además, este compuesto se utiliza como protección anticorrosiva y aporta más durabilidad y dureza a las superficies.

¿Por qué es peligroso?

A pesar de las ventajas de esta sustancia, pesan más los graves riesgos para la salud y efectos contaminantes que conlleva su empleo.

La exposición directa por parte de las personas que se encargan de trabajar con esta sustancia puede ser altamente dañina porque puede irritar las mucosas nasales y perjudicar las vías respiratorias. Además, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) advirtió que la inhalación de cromo puede causar cáncer, especialmente de pulmón y nariz, así como daños en el hígado o problemas de reproducción.

Por otra parte, el proceso industrial de cromado contamina mucho. Varios estudios indican que este tipo de tintado de los vehículos puede llegar a ser varios cientos de veces más tóxico que el propio combustible diésel.

Alternativas a esta prohibición

Ante esta medida, los fabricantes de la industria automovilística se han puesto a buscar compuestos alternativos que permitan continuar dando esa especial tonalidad a coches y motos. Renault ya ha introducido molduras de colores alternativos en sus vehículos, y está apostando por el uso de materiales exóticos para el automóvil como pizarra natural o corcho.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com