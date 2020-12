El refugio que cuida a 65 chimpancés, animal en peligro de extinción, en Liberia

Un grupo de chimpancés disfrutan de un entorno seguro en un centro de Liberia, gracias a una pareja estadounidense dedicada al rescate y rehabilitación de estos primates.

La familia suma ya 65 miembros y, como ven, todos se han adaptado bien a su nuevo hábitat. Se prepara ya, para un futuro próximo, la creación de un santuario para chimpancés en la región.

Jim y Jenny Desmond tenían 29 crías de chimpancé que estaban cuidando. Ahoray han creado una organización de rescate de chimpancés en Liberia.

"Espero que la gente sepa que los chimpancés son importantes, pero que no se trata solo de los chimpancés, se trata de la forma en que cuidamos el mundo que nos rodea y nuestro propio mundo. Y es mejor para nosotros como seres humanos cuidar de estos tipos y su hábitat y, como estamos viendo en este momento, desenrolle frente a nosotros, si no lo cuidamos, no estará allí para nosotros ni para nadie más", indicaba Jenny Desmond.

Refugio de chimpancés

Desde la web llaman a proteger y cuidar a estos animales donde puedes adoptar a uno de ellos y colaborar en sus gatos y en su protección en Liberia.

El refugio cuenta con 0,4 kilómetros cuadrados de bosque para el hábitat de los chimpancés, que desde 2017 y hasta dentro de 25 años esperan continuar con esta historia de proteger a los animales.

La zona se encuentra en Marshall Wetlands, una zona boscosa que se encuentra a algo más de un kilómetro del mar Atlántico.