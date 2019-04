Hospitalizado un niño tras sufrir un ataque de asma al ingerir un cereal con nitrógeno líquido

Racheal Richard McKenny es la madre de Johnny, y a través de un post de Facebook ha querido alertar a otras madres del peligro de un famoso cereal líquido llamado 'aliento de dragón'. Este cereal está hecho a base de nitrógeno líquido y forma una capa de humo en la nariz y en la boca de la persona que lo consume.

La madre explica que fue con su hijo a un centro comercial de Jacksonville (Florida) y allí decidió darle un capricho a su hijo y comprarle uno de esos cereales. A los diez minutos de estar en el coche de regreso a su casa el niño comenzó a toser y tenía problemas para respirar, ante esto los madre paró en una estación de bomberos que les quedaba de camino y después de recibir primeros auxilios fue trasladado al hospital.

Richard ha expresado que su hijo padece de asma y que por eso en su casa tienen un inhalador desde hace cinco años, sin embargo, en todo este tiempo no han tenido que utilizarlo. Por eso, en esos momentos no lo llevaba encima.

"Si conoces a alguien que tiene un leve caso de asma, no dejes que tengan este aperitivo. Debería haberlo sabido mejor, pero no se me ocurrió que esta comida pudiera tener este efecto. Como resultado, mi hijo podría haber muerto. Por favor, no hagas el mismo error que yo, ha alertado la madre.