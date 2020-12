Un desplazamiento de tierras en Noruega provoca la desaparición de 12 personas y la evacuación de otras 900

En Noruega un desplazamiento de tierra ha provocado la desaparición de una docena de personas. Además, otras diez han resultado heridas y cerca de 900 han tenido que ser evacuadas de sus casas.

El fenómeno ha ocurrido en Gjerdrum, un municipio de 5.000 habitantes al norte de Oslo. Los medios locales confirman que el suceso, que tuvo lugar a las 4 de la madrugada, hora local, impactó en 21 hectáreas, arrasando varias viviendas en la localidad noruega.

El operativo de rescate continúa

Tras las primeras llamadas de socorro, varios helicópteros se trasladaron hasta la zona y según han informado las autoridades noruegas, la situación todavía no está bajo control. Siguen produciéndose deslizamientos de tierra y los servicios de emergencia y el ejército están llevando a cabo las evacuaciones. En un primer momento la cifra de desaparecidos se situaba en 26 personas, ahora son 12 las que aún quedan por localizar. "No sabemos si están en la zona afectada, si se fueron de vacaciones o si no pueden contactar a la policía" ha explicado Roger Pettersen, jefe del operativo policial.

Catástrofe de gran magnitud

Se trata de una de las mayores catástrofes naturales de este tipo ocurridas en Noruega, según la primera ministra, Erna Solberg, tras visitar el lugar. "Podría haber gente atrapada, pero no podemos estar seguros, porque como estamos en vacaciones de año nuevo mucha gente pudo haber salido de sus hogares".

El rey Harald de Noruega ha trasladado las condolencias a las víctimas del suceso. "Mis pensamientos están con todos aquellos afectados, heridos o que han perdido sus hogares y aquellos que viven ahora con miedo e incertidumbre ante la magnitud de la catástrofe".