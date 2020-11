Rompen el toque de queda para ayudar a decenas de ballenas varadas en Sri Lanka

Las elecciones de Estados Unidos 2020 se celebran este 3 de noviembre, sin embargo los estadounidenses no eligen de forma directa al presidente o vicepresidente por lo que los resultados de las elecciones no son inmediatos. Aunque tras el recuento de votos y los sondeos de la jornada electoral se podrá saber si es el republicano Donald Trump o el demócrata Joe Biden el próximo mandatario de EEUU el ganador será proclamado de forma oficial el próximo 15 de diciembre. Para que no te pierdas ningún dato de la jornada te contamos a qué hora se irán conociendo los resultados en España.