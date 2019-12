Un hombre que buscaba a su perro desaparecido en Mississippi halla una nota: "Le he matado por buscar en mi basura"

Chad Stricker, un hombre que llevaba diez días buscando a su perro en el condado de Pearl River, encontró una nota en su buzón. En la nota, alguien le confesaba que la había asesinado. Junto a aquella nota anónima, se encontraba el collar del cachorro.

Pasó días buscando a su perro lobo de 10 meses llamado Nymeria. Chad Stricker ha compartido la triste noticia a través de las redes sociales, con una foto del collar y de la nota: "Lamento informarle de que su perro fue asesinado a tiros el sábado por la noche mientras excavaba en la basura. No sufrió y no me gustó matarlo. Hay una ley de correa del condado que debe cumplir para que no tenga que matar más a sus mascotas", decía la nota.

"Pensar que alguien la mató mientras la estábamos buscando, por cavar en la basura. ¿Un animal no vale más que tu basura o el tiempo para hacer una llamada telefónica?", reivindica Chad Stricker en el post de Facebook. .

La ley de la correa en el condado de Pearl River requiere que todos los animales estén cercados o sujetos con una correa. De modo que no se puede hacer nada al respecto.

"Es triste pensar que tengo un vecino de tu carácter moral viviendo tan cerca de mí que haria esto. ¿Te odio? No, me da lástima la persona que eres y los que tienen que tolerarte", concluye el dueño de Nymeria. Además, ha pedido que le devuelvan el cuerpo del cachorro para poder enterrarlo.