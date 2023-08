Ultimátum a las mujeres que se niegan a llevar el velo en Irán: "Esto se va a acabar definitivamente"

El control es máximo y la represión cada vez más dura. Las mujeres iraníes se enfrentan a numerosas amenazas y castigos por no llevar el velo, incluso a la muerte. Muchas se revelan contra esta norma y es por lo que el presidente del país ha dado un ultimátum a las mujeres que se niegan a llevar el velo: "Esto se va a acabar definitivamente".

Pero la amenaza no ha quedado ahí. El presidente iraní ha dicho que las mujeres que no lo usan "son unas ignorantes y hay que concienciarlas". Estas declaraciones no han pillado de sorpresa porque, en Irán, las mujeres están obligadas a llevar velo. Los castigos para quienes se rebelan son muy variados: elevadas multas, detención, pena de prisión, latigazos y, en los casos más extremos, la muerte.

Además, el presidente de Irán ha dicho que las mujeres que no llevan velo son minoría y echa la culpa de este comportamiento a "la influencia extranjera".

El caso de Masha Amini

Una de las víctimas mortales por no llevar velo fue Masha Amini. La joven murió tras ser detenida por no cubrirse la cabeza con esta prenda. Las manifestaciones en el país fueron multitudinarias tras su muerte y muchas mujeres comenzaron a quitarse el velo en señal de protesta.

Casi un mes más tarde de su muerte, un informe de la Organización de Medicina Legal de Irán publicó que la joven murió por una dolencia previa y no por los golpes de la policía. Irán detalló que Masha Amini murió por un fallo multiorgánico tras hipoxia (disminución de oxígeno) en el cerebro. El informe y resultado confronta con la versión del grupo de médicos independientes consultados por el abogado de la familia de la víctima mortal. La defensa indicó en su día que Amini sí murió por los golpes que recibió en comisaría y recalcó que estos le provocaron un infarto y la posterior muerte.

Vigilancia máxima en el país

El control es tal que en el país hay instaladas varias cámaras de videovigilanciaen lugares públicos con el objetivo de identificar a las mujeres que no lleven velo. Esta medida fue tomada el pasado mes de abril tras las revueltas por la muerte de Masha Amini y el incremento de mujeres que decidían prescindir de tal prenda.

Con este sistema, una vez identificadas, a las mujeres les llega este mensaje a sus teléfonos móviles: "Querida señora (...) usted en fecha (...) decidió cometer un delito contra el artículo 638 del Código Civil y apareció en un lugar público sin velo. Esta es una primera advertencia. Si decide repetir este acto de exponer su cuerpo en público, habrá una acción legal contra usted", detallaba el mensaje.

Según la activista iraní, Rima Sherrmohammadi, los castigos pueden ser de hasta 10 años de cárcel o 74 latigazos. Además, el país también estudia represalias como multas económicas de hasta 60.000 euros y la retirada del carnet de conducir o del pasaporte.