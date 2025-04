Antonio Pelayo predice cuándo tendremos un nuevo papa

Vivimos un momento histórico con el funeral del papa Francisco en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Antonio Pelayo, corresponsal de Antena 3 Noticias en Roma, ha contado en primera persona todos los detalles que rodean este solemne acto y ha predicho cuándo tendremos un nuevo pontífice.

Pelayo, que considera a Francisco como "un gran papa, amigo y padre", ha informado acerca de que "no ha habido una sola dificultad ni un solo problema", ya que "todo se ha resuelto con esa facilidad que tiene el Vaticano para sortear los peores problemas".

A su vez, el curtido corresponsal ha alertado acerca de que nos quedan una o dos semanas de mucha intensidad. "Espero que siga siendo intensidad religiosa y no solo morbosidad curiosa", ha subrayado Pelayo.

Una vez celebrado el funeral del papa, se celebrará el cónclave, que se reunirá en la Capilla Sixtina y votará al nuevo pontífice. No tendremos un nuevo papa hasta que no se vea la fumata blanca en la Plaza de San Pedro.

La elección del nuevo papa puede durar varios días y, según ha predicho Pelayo, espera que conozcamos el nombre del nuevo sumo pontífice sobre el nueve o el diez de mayo.

El cónclave

El cónclave está compuesto por 252 cardenales, de los cuales tan solo 135 son electores, ya que son menores de 80 años. Dentro de este amplio número destacan 24 cardenales latinoamericanos, 55 europeos, 25 asiáticos y de once a 18 africanos.

En lo concerniente a España, somos el tercer país en número de miembros del Colegio cardenalicio, con trece cardenales:

Juan José Omella, arzobispo de Barcelona.

Carlos Osoro, arzobispo emérito de Madrid.

José Cobo, arzobispo de Madrid.

Ángel Fernández Artime, rector de los salesianos y pro-prefecto del Dicasterio para la Vida Consagrada.

Antonio Cañizares, arzobispo emérito de Valencia.

Tan solo nos adelanta Italia, con 48 cardenales, y Estados Unidos, con 17, aunque solo podrían participar y votar cinco, por tener menos de 80 años.

¿Quién será el futuro papa?

Pelayo no cuenta con una apuesta segura. Aun así, se aventura a predecir que "podría ser un cardenal asiático". A su vez, descarta que se trate de un cardenal latinoamericano, italiano o africano.

"No va a ser un cardenal latinoamericano, segundo, no va a ser un cardenal africano; no hay una figura exponente. Un italiano, aunque los italianos insistirán en que podría ser, no creo tampoco. Por lo tanto, queda Asia, que es un continente donde la Iglesia está creciendo mucho", afirma el corresponsal.