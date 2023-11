Última Hora Guerra Ucrania: Ucrania denuncia la colocación de minas explosivas junto a subestaciones eléctricas de Jersón

Las marinas de Birmania y Rusia, uno de los pocos aliados y proveedor de armas de la junta militar birmana, han empezado en el país del sudeste asiático sus primeros ejercicios navales conjuntos. El autoproclamado primer ministro y comandante de la junta militar, Min Aung Hlaing, y el jefe naval ruso, el almirante Nikolai Yevmenov, han presidido en Rangún la ceremonia previa al comienzo de los ejercicios, que discurren hasta el jueves en el Mar de Andamán, según el diario oficialista The Global New Light of Myanmar.

El destructor Admiral Tributs y el buque antisubmarino Admiral Panteleyev, de la Flota rusa del Pacífico, llegaron el pasado viernes al puerto de la antigua capital y principal ciudad birmana para participar en los simulacros que incluyen "ataques aéreos, marinos y submarinos".