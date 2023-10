Última hora de la guerra de Ucrania: Rusia pide que se vuelva al "cauce pacífico" en Israel

Aleksandr Dugin, filósofo ruso afín al régimen de Putin, ha promulgado un mensaje a través de Telegram en el que remarca que Rusia debe apoyar a Irán.

"No importa cómo tratemos a judíos y musulmanes, la cuestión es fundamental: Irán es nuestro amigo, aliado y hermano que apoyó a Rusia en tiempos de necesidad, pero Israel no lo es. Es un vasallo de Estados Unidos. Aunque muchos en Israel al menos entienden a Rusia en términos del SMO. No la apoyan, pero tampoco la maldicen en exceso. Sin embargo, es allí donde huyen de Rusia los traidores y colaboradores de nuestro enemigo mortal, Occidente. Esto es algo que todos los viejos y nuevos patriotas de Rusia deben recordar. Irán es absoluto, Israel es relativo, y todos los que piensan lo contrario no están del todo limpios ante el pueblo ruso, que ahora está en combate mortal con el enemigo global. Los globalistas estadounidenses, contra los que ahora estamos en guerra en Ucrania, han apoyado plenamente a Israel. Así como a Ucrania. Eso es lo grave. Todo lo demás es menos serio. Ahora la lógica de Stalin se vuelve más clara. Él estaba a favor de Israel mientras Israel estaba a favor nuestro. Se puso en contra cuando se pasó a Occidente.

La geopolítica es mucho más importante que las simpatías y antipatías étnicas y religiosas.

Obviamente, vale la pena apoyar a quienes en Israel nos apoyan. Pero seamos sinceros: ¿Quién de los dirigentes políticos nos apoya realmente? ¿Y qué incluye ese apoyo? ¿Qué es exactamente?

Con Irán está claro. Allí nos apoyan Rahbar, el presidente Raisi, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y todas las fuerzas conservadoras. Y ellos están en el poder en Irán, gobiernan y son responsables de sus alianzas y acuerdos".