Denís Pushilin, líder de Donetsk impuesto por el Kremlin, ha asegurado que la destitución de ministro de Defensa de Ucrania no va a tener ninguna consecuencia en el campo de batalla, no tendrá consecuencias negativas para Rusia en el campo de batalla "esto no cambia nada para nosotros. Se trata de intrigas políticas internas y Réznikov se ha desacreditado bastante gravemente", declaró en el canal de televisión público Rossía-24.

Pushilin considera que la decisión de la destituciones debido a los escándalos de corrupción que ha habido por la obtención de material militar y comentó que Réznikov tiene una relación con los militares "bastante relativa", por lo que "no tendrá un efecto especial en el campo de batalla", debido a que el máximo responsable es el comandante Jefe de las Fuerzas Armadas, Valeri Zaluzh.