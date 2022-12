Un turista muere en Tailandia al caer del 'tren de la muerte' por hacerse un selfie

Hacer la foto más viral o conseguir el mayor número de 'me gusta' es uno de los principales objetivos del día a día de muchas personas, que no dudan en cometer cualquier tipo de locura con tal de volverse tendencia en las redes. Aunque no siempre sale como ellos esperaban.

En Tailandia, un neozelandés perdió la vida por tratar de conseguir el mejor 'selfie' posible: el hombre, de 45 años, cayó del conocido como 'tren de la muerte' de Bangkok.

El viajero abrió la puerta del vagón para inmortalizar el momento y se resbaló, cayendo desde una altura de 8 metros mientras el tren cruzaba un puente, según declaraciones de los testigos a la Policía, recogidas por Bangkok Post. Según publica 'The Nation', los servicios de emergencia trataron de reanimarlo sin resultado.

El 'tren de la muerte'

El tren disminuyó su velocidad al cruzar el puente de madera, de unos 400 metros de longitud. 'El tren de la muerte' es famoso entre los turistas para tomar fotografías del río Kwai, que dio nombre a una película que narra los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, 'El puente sobre el río Kwai', dirigida por David Lean.

La ruta del tren conecta Tailandia y Birmania y fue construida entre 1940 y 1943 por civiles y prisioneros de guerra tomados por Japón durante la Guerra Mundial. Su objetivo era el de suministrar tropas y armas a los japonenses durante la campaña de Birmania.

Entre 180.000 y 250.000 civiles del sudeste asiático y más de 50.000 prisioneros de guerra fueron sometidos a trabajos forzados durante su construcción, de los que unos 100.000 murieron.

Muertes por redes sociales

Otro ejemplo de muerte por redes sociales es el caso de Archie, un pequeño que murió por el Blackout Challenge. Este reto consiste en enredarse el cuello con cinturones, cuerdas u otros objetos para contener el máximo tiempo posible la respiración, hasta que la falta de oxígeno en el cerebro provoque una asfixia y, en el mejor de los casos, un desmayo.

También es reciente el caso de un joven de 18 años asesinado de Estados Unidos que murió de un disparo por un reto de Tik Tok. Y estos son solo algunos de los ejemplos de muertes virales relacionadas con las redes sociales.