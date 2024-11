Varios medios de comunicación abandonan X tras el nombramiento de Elon Musk como director del DOGE: "Son irrelevantes"

La llegada de Elon Musk a la Casa Blanca no ha gustado a más de uno. El magnate de X (antes Twitter) no ejercerá como Presidente de los Estados Unidos, pero sí que pertenecerá a su círculo de poder. Musk ha sido nombrado por Donald Trump como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y las críticas han incendiado su aplicación.

"Son una publicación moribunda", "son una máquina de propaganda laboriosamente vil", dicen algunos de los tuits que el propio Musk publica en su cuenta de dicha aplicación. A raíz de este nombramiento por parte del futuro presidente de los EE.UU., varios medios han abandonado X. Además, un informe califica a esta red social de plataforma "para el abuso político".

Estas palabras citadas anteriormente iban dedicadas a aquellos medios que se han dado a la fuga tras saber esta noticia. Entre ellos se encuentra el medio de comunicación británico 'The Guardian' que cuenta con más de 80 cuentas y 27 millones de seguidores.

"Ya no publicaremos en ninguna cuenta oficial de X", decía el medio. "Creemos que los beneficios de estar en X ahora se ven superados por los aspectos negativos (...) los recursos podrían utilizarse mejor para promover nuestro periodismo en otras áreas", continúa diciendo 'The Guardian' en su justificación por su salida de la red social. Además, afirman que está decisión no ha sido repentina, sino que llevaban tiempo considerándola debido al "alarmante contenido" de la red.

A este abandono también se ha sumado la radio pública americana, aunque esta lo hizo hace ya seis meses, y aseguran que su salida no les ha afectado nada. Por otro lado, desde hace meses hay varios informes oficiales de Reino Unido y Holanda en los que se denuncian que X estuvo llena de desinformación durante las elecciones europeas..

Elon Musk director del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump

"Me complace anunciar que el gran Elon Musk, trabajando en conjunto con el patriota estadounidense Vivek Ramaswamy, dirigirá el DOGE. Juntos, estos dos maravillosos estadounidenses allanarán el camino para que mi administración desmantele la burocracia gubernamental, elimine las regulaciones excesivas, recorte los gastos innecesarios y reestructure las agencia federales", indicaba el recién elegido presidente a través de un comunicado.

Este departamento recién creado busca "impulsar" un "cambio drástico" y también ofrecerá asesoramiento a la Casa Blanca para impulsar una reforma estructural "a gran escala y crear un enfoque empresarial para el Gobierno nunca antes visto".

