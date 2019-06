Trump dice que el Reino Unido debería salir de la Unión Europea sin acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que el Reino Unido debería estar salir de la Unión Europea (UE) sin acuerdo. Para él, si el Reino Unido no consigue lo que quiere a través de las negociaciones, debería salir de la UE. "Si no obtienes el acuerdo que quieres, si no obtienes un acuerdo justo, entonces sales", dijo Trump en una entrevista para el diario 'The Sun', un día antes de su visita al Reino Unido.

Además, Trump opina que el Reino Unido no debería pagar los 44.460 millones de euros acordados en el texto de retirada de la Unión europea.

El presidente ha criticado las negociaciones del 'brexit' del Gobierno de la conservadora Theresa May y ha asegurado que se dejó a la UE con "todas las cartas" a su favor. Se ha mostrado a favor de incorporar al político antieuropeo Nigel Farage en las negociaciones del 'brexit'.

A su juicio, Farage, vencedor en las elecciones europeas al obtener 29 eurodiputados, "tiene mucho que ofrecer" en las conversaciones con la Unión Europea. "Le conocí cuando a él le gustó mi campaña y vino a dar un discurso. Creo que es una persona fantástica".

Para sustituir a May, en un proceso que se espera termine a mediados o finales de este julio, se han presentado más de diez diputados conservadores, entre ellos el ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, y el de Interior, Sajid Javid.

El presidente de Estados Unidos se ha saltado la tradición de no opinar sobre los asuntos internos de un país poco antes de iniciar una visita de Estado. Un día antes de su visita al Reino Unido, invitado por la reina Isabel II, ha expresado su opinión sobre la situación del país y ha dado su apoyo a a Boris Johnson como nuevo líder conservador, al afirmar que sería un "excelente" primer ministro británico.

Además, ha señalado que, para compensar la pérdida comercial de una salida de la UE sin acuerdo, estaría dispuesto a apoyar un acuerdo de comercio entre el Reino Unido y Estados Unidos.

