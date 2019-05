Los retos más urgentes a los que se enfrentará el próximo primer ministro de Reino Unido

Entre lágrimas, a las puertas Downing Street, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, ha anunciado su dimisión. El próximo 7 de junio, May dejará su cargo. "Hice todo lo que pude para intentar convencer a los diputados para que respaldaran el acuerdo del 'brexit'", ha explicado May en su discurso.

Después de tres años de lucha en el poder, May pasa el relevo. Boris Johnson se ha posicionado como favorito para sustituir a la primera ministra, aunque también compiten en la carrera hacia Downing Street el ministro de exteriores Jeremy Hunt, el ministro del interior Sayid Yavid, o quien fue portavoz del gobierno en el parlamento, Andrea Leadsom.

Sea quien sea el próximo inquilino del 10 de Downing Street, la tarea más urgente del futuro sucesor de May será la de sacar al Reino Unido de la Unión Europea. En este sentido, Boris Johnson ha vuelto a plantear un 'brexit' sin acuerdo, pese a la negativa del Parlamento Británico.

Habrá que esperar hasta mediados de julio para saber quién será el sucesor de Theresa May. Otra incógnita es si ese sucesor convocará unas elecciones anticipadas.

En cualquier caso, el exalcalde de Londres, Boris Johnson, sale bien parado en los sondeos.

También te puede interesar...

Theresa May: de heroína a villana del Brexit

La UE pone fin a una legislatura marcada por el terrorismo y la inmigración