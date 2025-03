Trump está "muy cabreado" con Putin por la propuesta del nuevo gobierno "temporal" en Ucrania

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha comunicado que está "muy enfadado" y "cabreado" con su homólogo ruso, Vladimir Putin, por la manera en la que está gestionando las negociaciones para un alto al fuego en Ucrania. A su vez, el republicano ha amenazado con imponer más aranceles al petróleo ruso.

Según ha informado Trump, las negociaciones no están siendo fructíferas debido a la actitud de Moscú, que está paralizando el ansiado alto el fuego. "Como Rusia y yo no logremos llegar a un acuerdo para detener el derramamiento de sangre en Ucrania, como crea que es culpa de Rusia, que podría no serlo, impondré aranceles secundarios a todo el petróleo que salga de Rusia", ha remarcado el estadounidense en una entrevista telefónica concedida a la NBC News.

Los comentarios de Putin que han enfadado a Trump

Trump ha especificado que los comentarios que más le han "enfadado" son aquellos efectuados por Putin el pasado jueves. El presidente ruso propuso implementar un gobierno "temporal" en Ucrania que sustituiría al actual presidente, Volodimir Zelenski.

Este nuevo e hipotético gobierno estaría auspiciado por Naciones Unidas y Estados Unidos. Su principal finalidad sería la de avanzar finalmente con las negociaciones necesarias para alcanzar el fin de la guerra. Para Trump, "esta clase de comentarios" proferidos por Putin "no van en la dirección correcta".

Aranceles secundarios al petróleo

El presidente estadounidense ha aclarado que estos "aranceles secundarios" al petróleo ruso significan que "cualquier persona que compre petróleo ruso no podrá hacer negocios con Estados Unidos y habrá un arancel del 25 por ciento sobre el petróleo, un arancel de 25 a 50 puntos sobre todo el petróleo".

Finalmente, Trump ha avisado acerca de que se reunirá con Putin, con el que "mantiene una excelente relación", la próxima semana. A su vez, se ha dirigido a su homólogo ruso para comunicarle que "todo este enfado se pasará muy rápidamente, siempre que haga lo correcto".

Otro frente abierto de Trump: Groenlandia

El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, criticó al gobierno de Donald Trump por el tono agresivo con el que criticó a Dinamarca y Groenlandia. Rasmussen señaló que Dinamarca ya invierte significativamente en la seguridad en la región ártica y reafirmó su disposición a cooperar más con Estados Unidos, pero expresó que no aprecia la forma en que se presentaron las críticas. Consideró que el tono utilizado no es adecuado entre aliados cercanos, aunque reafirmó la relación de cooperación con Estados Unidos.

La crítica surgió después de la visita del vicepresidente estadounidense, JD Vance, a Groenlandia, donde reiteró la postura de Trump, que había sugerido en una entrevista que no descartaba el uso de la fuerza militar en relación con la adquisición de la isla. Vance acusó a Dinamarca de "subinvertir" en la seguridad de Groenlandia y exigió que mejorara su enfoque. Durante su visita a la Base Espacial Pituffik, Vance comentó que Estados Unidos podía proporcionar mayor seguridad y beneficios económicos a la isla.

Por su parte, la reacción en Groenlandia fue de rechazo a los intentos de Estados Unidos de adquirir la isla. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, desestimó las afirmaciones de Vance, defendiendo a Dinamarca como un aliado fuerte y comprometido en la defensa del Ártico. Además, en Copenhague, cientos de manifestantes se congregaron frente a la embajada de Estados Unidos para protestar, algunos con carteles que exigían que Estados Unidos se retirara.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com