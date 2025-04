Trump anuncia una reducción significativa de aranceles a China en busca de distensión comercial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado su intención de reducir sustancialmente los aranceles del 145% impuestos a las importaciones chinas, señalando un posible cambio en la política comercial hacia China. "No será tan alto, no será tan alto", afirmó Trump, mostrando optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el gobierno chino.

Estas declaraciones se producen en un contexto de tensiones comerciales entre las dos principales economías del mundo, que han afectado a diversos sectores económicos y generado incertidumbre en los mercados internacionales.

Scott Bessent: "La guerra comercial es insostenible"

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, calificó la actual guerra comercial con China como "insostenible" y expresó su esperanza de una desescalada en el corto plazo. Durante una conferencia privada en Washington, Bessent señaló que, aunque no hay negociaciones formales en curso, es probable que se alcance un acuerdo en el futuro cercano. "No se acercarán a esa cifra", dijo en referencia a los aranceles actuales, y añadió que "bajarán sustancialmente, pero no serán cero".

Estas declaraciones generaron una reacción positiva en los mercados financieros, con subidas en los principales índices bursátiles.

China exige respeto y rechaza presiones

En respuesta a las declaraciones de Trump y Bessent, el presidente chino, Xi Jinping, acusó a Estados Unidos de "socavar" el sistema comercial mundial y advirtió que las guerras comerciales perjudican a todos los países. "Las guerras arancelarias y comerciales dañan los derechos legítimos y los intereses de todos los países e impactan en el orden económico mundial", afirmó Xi.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China instó a EE.UU. a "dejar de ejercer presión" y mostrar "respeto" si realmente desea resolver las disputas comerciales mediante el diálogo. China mantiene aranceles del 125% sobre productos estadounidenses en respuesta a las medidas de Washington.

¿Hacia una solución negociada?

A pesar de las señales de apertura por parte de Estados Unidos, las negociaciones formales entre ambos países aún no han comenzado. China ha dejado claro que no participará en conversaciones mientras persistan las presiones y amenazas. El secretario Bessent reconoció que cualquier negociación será un proceso arduo y que no se espera una resolución inmediata.

