'Trump Baby' volverá a volar por el cielo de Londres para la visita del presidente de Estados Unidos

Donald Trump visitará el Reino Unido el próximo lunes, invitado por la reina Isabel II. Y con su llegada, 'Trump Baby' volverá a volar.

El globo inflable de Trump con pañales fue el centro de las protestas cuando el presidente de Estados Unidos visitó Londres el año pasado.

Los activistas a favor de la acción climática y los derechos de la mujer han conseguido recaudar, mediante una campaña de crowdfounding, un total de 34.000 euros. Así, el equipo detrás del dirigible hará que éste vuele cerca de Donald Trump durante su visita.

"Trump hará todo lo posible para evitar al público en su viaje, pero con 'Trump Baby' volando estamos enviando un mensaje muy claro de solidaridad a los afectados por su despreciable política", dijo Ajub Faraji, uno de los organizadores.

Donald Trump y su mujer, Melania Trump, viajarán a Londres del 3 al 5 de junio por una visita de Estado. El recibimiento incluye un banquete en el Palacio de Buckingham, donde se reunirá con la reina de Inglaterra y la primera ministra Theresa May.

El presidente de Estados Unidos, por su parte, se ha saltado la tradición de no dar su opinión sobre asuntos internos de un país en vísperas de visitarlo. En una entrevista para 'The Sun', Trump ha criticado el Gobierno de Theresa May y ha afirmado que el Reino Unido debería salir de la Unión Europea sin acuerdo.

Además, ha dado su apoyo a Nigel Farage, quien el año pasado se opuso a que 'Trump Baby' volase con la visita del presidente y lo calificó como "el mayor insulto a un presidente estadounidense en ejercicio".

El alcalde de Londres compara a Trump con los fascistas del siglo XX

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, que el año pasado dio su aprobación a los manifestantes para hacer volar el dirigible, ha criticado la decisión del gobierno de ofrecer un honor tan alto a Trump con su visita de este año.

El primer edil de la capital británica ha comparado el lenguaje que utiliza Trump para movilizar a sus seguidores con el de "los fascistas del siglo XX" en un artículo en el dominical 'The Observer'.

"El presidente Donald Trump es uno de los ejemplos más notorios de la creciente amenaza global. La extrema derecha está en aumento en todo el mundo, amenazando nuestros derechos y libertades tan duramente ganados y los valores que han definido las sociedades liberales, democráticas durante más de 70 años", escribe Khan.

El alcalde también se ha quejado de que Trump interfiriese en la elección interna del Partido Conservador al manifestar su apoyo al exministro de Exteriores Boris Johnson, favorito para suceder a May como líder conservadora y primera ministra.

