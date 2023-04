Los trucos de un millonario para rejuvenecer: "Si haces esto puedes disminuir tu envejecimiento"

Bryan Johnson, un gurú tecnológico de 45 años, está gastando una fortuna para tratar de hacer retroceder el reloj. Este millonario cree que sus secretos pueden ayudar a todos: Johnson se despierta a las 5 de la mañana, toma alrededor de 100 suplementos al día y lleva una dieta vegana estricta para ingerir exactamente 1977 calorías al día como parte de un proceso meticulosamente documentado.

Después de su primer batido, Johnson comienza su entrenamiento de una hora, que está compuesto por 25 ejercicios diarios. También realiza 10 minutos de entrenamiento en intervalos de alta intensidad, tres veces por semana.

Johnson trabaja con un equipo de más de 30 médicos que supervisan y analizan casi todos sus órganos y lo utilizan como conejillo de Indias con las últimas tecnologías antienvejecimiento. De hecho, ha tomado 33.537 imágenes de sus intestinos y lo controla todo, desde el peso de sus huesos hasta la cantidad de erecciones nocturnas.

Lo que hay detrás del experimento

Johnson ha explicado lo que hay detrás de su búsqueda: recuerda que estuvo en un "mal lugar" hace 10 años mientras construía su 'startup'. Dijo que, además de las presiones que conlleva ser fundador, también estaba luchando contra la depresión y los desafíos de ser padre de tres niños pequeños.

"Una combinación de cosas que hacen que la vida sea un desafío", dijo Johnson en una entrevista para 'The Independent', donde también señaló que se culpaba a sí mismo, lo que describió como "comportamientos autodestructivos".

"Tenía conductas autodestructivas de forma rutinaria y, específicamente a las siete de la tarde, intentaba calmar mi estrés comiendo", recordó. "Eso hizo que subiera mucho de peso y eso provocó que no durmiera muy bien, lo que luego provocó que no me sintiera muy bien en la vida", agregó.

"Los datos son convincentes, si haces estas cosas y las haces bien, puedes disminuir tu tasa de envejecimiento"

"Los datos son convincentes, si haces estas cosas y las haces bien, puedes disminuir tu tasa de envejecimiento", dijo el hombre de 45 años al citado medio. "Nunca he sido más feliz. Nunca he sido más saludable. Nunca he tenido más energía. Nunca he sido más estable. Sin duda, nunca he estado mejor", dijo. "Este sistema me está ayudando a ser más saludable y feliz de lo que podría ser por mí mismo", agregó.

Ahora, Bryan Johnson asegura que su estricto régimen diario le ha dado la capacidad pulmonar y la resistencia física de un joven de 18 años, el corazón de un joven de 37 años y la piel de un joven de 28 años. Pero los científicos no están convencidos de que un régimen tan draconiano ayude a revertir el envejecimiento.