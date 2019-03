Tres reclusos muertos y 31 heridos en un motín en una cárcel de Honduras

Al menos tres muertos y 31 heridos, entre ellos cinco policías, se registraron en un motín en la cárcel de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, donde se decomisaron ocho armas de fuego, entre ellas fusiles y subfusiles, además de droga, informaron fuentes oficiales.



Dos de los reos murieron en el interior de la prisión, dijo a los periodistas el obispo auxiliar de esa localidad, Rómulo Emiliani, que pudo entrar a la cárcel, de donde comentó: "Cuando yo llegué estaba el tiroteo terrible, por milagro de Dios no hubo otra tragedia".



Aseguró que hubo momentos en que los presos no le hacían caso y "estaban dispuestos a matar a quien sea", pero "al final, siempre porque Dios actúa, no yo, se calmó todo".

Emiliani, que coordina un proyecto para la construcción de una nueva cárcel en San Pedro Sula, dijo que en el interior del penal vio, entre otras cosas, reos con heridas en la cabeza, en una pierna y en las costillas.



Un tercer reo, identificado como Narciso Andino, murió en el hospital estatal Mario Catarino Rivas, según informó un portavoz del centro, que indicó que los heridos ingresados allí eran un total de 33.



El motín se registró cuando decenas de agentes de la Policía Nacional y la Policía Militar de Orden Público se aprestaban a entrar en la cárcel para una operación de registro y para sacar a 20 presos considerados "altamente peligrosos" por las autoridades, que debían ser trasladados a otros penales.



Por su parte, el portavoz de la Policía en San Pedro Sula, Jorge Alberto Rodríguez, afirmó a periodistas que los internos "se amotinaron" en protesta contra el traslado de una veintena de presos a otro centro de reclusión.



Los reos que debían ser trasladados a otras prisiones han indicado en un comunicado que se oponen a esa medida porque temen ser asesinados. Para evitar la entrada de la Policía, los reclusos quemaron colchones en los portones de entrada, según las imágenes de canales locales de televisión, que además recogieron momentos en los que se escuchaban disparos de armas de fuego.



El motín de los presos se inició hacia las 05:00 hora local (11:00 GMT), cuando fueron alertados de que las fuerzas del orden estaban por entrar al presidio. Además de las armas, la Policía informó de que también se había incautado de dos ordenadores portátiles, una treintena de teléfonos móviles, un kilo de cocaína y distintos envoltorios de marihuana, cuyo peso no especificó.



Ayer martes, nueve presos y un militar resultaron heridos durante un motín en la Penitenciaria Nacional, la principal cárcel de Honduras, en protesta por el traslado de 22 internos a otro centro de reclusión, de acuerdo con la información oficial.



En agosto de 2014 al menos trece reos murieron en una riña entre ellos, según informaron entonces las autoridades. En la misma cárcel, en mayo de 2004, murieron quemados 107 reclusos a causa de un incendio.