Tres hombres armados asaltan y roban un hospital en Brasil

Hombres fuertemente armados irrumpieron en un hospital de Río de Janeiro, donde asaltaron a por lo menos 20 pacientes y miembros del personal médico, informó la policía brasileña.

Citando el testimonio de algunas de las víctimas, un policía dijo que al menos tres hombres armados entraron en el Hospital Norte D' Or para robar teléfonos celulares, dinero, relojes y joyas. El agente, que no quiso ser identificado porque no está autorizado a hablar con la prensa, no quiso dar más detalles. Nadie resultó herido durante el robo, que se produjo la noche del lunes, y la policía dijo que no había arrestos por el momento.