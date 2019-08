El gobierno de Florida, Estados Unidos, anima a la población a que mate las iguanas que invaden la zona. A raíz de este comunicado se ha viralizado un vídeo en el que un grupo de adolescentes propinan un brutal ataque a una iguana. En las imágenes se puede ver como este grupo pasa por encima del animal con un carro de la compra a la vez que le arrojan objetos mientras la iguana intenta huir. La comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre que ya está investigando lo ocurrido. Estos animales no son nativos de Florida y dañan la vida silvestre local y los cimientos de las casas. Además no hay depredadores que las cacen y no paran de reproducirse.

Esta comisión pidió hace varios meses a los residentes que maten a estos animales que vean dentro de sus casas, jardines o en algunas de las 22 zonas públicas. Los cambios en la vegetación local y el cambio climático han favorecido el aumento del número de iguanas. Los vecinos se quejan porque se han convertido en un gran problema, dañan los jardines y las aceras y también pueden transmitir enfermedades. Las iguanas verdes viven en América Central, en el Caribe oriental y en zonas tropicales de América del Sur pero en 1960 fueron introducidas en Florida y ahora viven en la mayor parte del estado. Aunque esta especie no es una especie protegida si que está amparada por las leyes contra la crueldad animal.