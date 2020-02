Una tienda de animales, bajo investigación por drogar a sus animales

La tienda de animales The Puppy Store, en Estados Unidos, se encuentra bajo investigación después de que Austin Ewell publicara en su cuenta de Facebook el pasado viernes un vídeo en el que algunos animales parecían estar drogados o sedados, según muchos de los internautas.

En el post Ewell empieza contando: "No quiero sacar conclusiones precipitadas, pero algo no parece correcto en este lugar. Este perro está drogado". También, explica que avisó a la división de control de animales del Departamento de Policía de West Jordan, que ya han abierto una investigación contra The Puppy Store.

Asimismo, el establecimiento publicó un vídeo de los animales en su cuenta de Facebook donde aseguran que no drogan ni sedan a sus cachorros.

Aún así, el sargento Holt confirma que "el caso está abierto y continuaremos analizando las cosas y siguiendo la situación para asegurarnos de que no haya irregularidades".