Thomas Will, el 'caza nazis' que enjuicia a los criminales y lucha contra el tiempo

La edad avanzada, tanto de los supervivientes como de los responsables del horror nazi que siguen vivos, suponen una carrera continua para quienes buscan que se haga justicia. El principal cazador de nazis de Alemania, Thomas Will, tiene la esperanza de sentar en el banquillo a cinco acusados más.

Cada vez es más difícil pero no imposible. Hace dos meses la Justicia alemana condenó a una mujer de 97 años que fue secretaria en el campo de concentración de Stutthof. Thomas Will trabaja para que la de la mujer no sea la última condena. "No se trata de establecer un límite de edad en la que dice 'se acabó, esta persona ya no será procesada'". La pregunta siempre es si es apta para ser juzgada", explica el 'caza nazis'.

El tiempo corre en contra

Tras ser localizados, poco importa la edad de estos criminales nazis. Con 95 años, un ex guardia fue acusado de ser cómplice de la muerte de 36.000 personas. Oskar Grönning, el contador de Auschwitz, falleció a los 96 años antes de entrar en prisión cuando recibió una pena por complicidad en el asesinato de 300.000 judíos.

"Actualmente tenemos cinco procesos pendientes porque los fiscales aún no han decidido si acusan o cierran el proceso", dice Will. Pruebas no faltan. En su archivo se guardan 1.700.000 fichas con información sobre el genocidio. Es el tiempo el que corre en contra para que ningún nazi quede libre.