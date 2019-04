Crece la tensión sobre Theresa May: abucheos y risas interrumpen su discurso en el Parlamento británico

BRONCA SESIÓN POR EL 'BREXIT'

El portavoz del Parlamento británico, muy enfadado, ha tenido que intervenir porque no le dejaban escuchar a la primera ministra. El 'brexit' ha puesto a Theresa May en una posición extremadamente compleja. En menos de 24 horas han dimitido dos importantes miembros de su Gobierno. Consideran que May está siendo demasiado blanda en las negociaciones con la Unión Europea. El gabinete británico está roto.