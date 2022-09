El testimonio de un hombre cuyo hijo vive en las zonas separatistas de Ucrania: "No saben cuál es la situación real"

Llegó el día definitivo que puede cambiar por completo el curso de la guerra. Tras celebrarse unas votaciones que no han sido reconocidas por ningún país del mundo, repletas de escandalosas irregularidades, y con el rechazo de toda la comunidad internacional, Vladímir Putin va a anunciar este mismo viernes la anexión de las ciudades ucranianas de Jersón y Zaporiyia y las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, con inmediata incorporación a Rusia.

Sin cortarse un pelo, Putin da validez a los referéndums y asegura que va a incorporar estas regiones a Rusia, con resultados alterados, no verificados por ningún organismo internacional, y con la negativa a aceptar que nadie comprueba siquiera las más mínimas garantías de esa libertad a la hora de votar. En medio de todo aquel caos, son muchos los ciudadanos que tratan de esconderse para evitar las represalias por parte de las fuerzas prorrusas.

Antena 3 Noticias ha entrevistado en exclusiva a Julio Suárez, cuyo hijo, Vitaly, es un español residente en Jersón que está todavía viviendo allí. En sus declaraciones, Julio nos aporta algunas informaciones que no todo el mundo conoce sobre la situación actual en esta región, una de las que Rusia va a anexionarse, y donde los ciudadanos ya están empezando a asumir que Rusia controlará, al menos durante un tiempo considerable, el total de la ciudad.

Ciudadanos obligados a votar

Según explica Julio a Manu Sánchez, su hijo "está preocupado como el resto de los ciudadanos". Señala que, a veces, "no pueden dormir" a causa de los incesantes bombardeos, y que estos "se han intensificado día y noche". Asimismo, resalta que los bombardeos "están destruyendo escuelas, zonas cercanas a hospitales..." Indica que, por ahora, "la convivencia es tranquila", explicándonos que "hay bandos distintos de las mismas autoridades rusas. Se enfrentan unos a otros por el poder en la ciudad". También nos habla sobre su hijo Vitaly resaltando que "lo que más teme, y no solamente él, es que Ucrania no pueda recuperar luego la soberanía de estos territorios".

También nos cuenta que su hijo no votó en los referéndums de anexión, aunque sí hubo quienes fueron obligados a hacerlo: "Un amigo de él salió a la calle a buscar comida, lo pararon y le obligaron a votar. Es por la fuerza, sí o sí". Según nos cuenta, ese es un gran peligro si caminan por la calle: "Si te pillan en la calle o abres la puerta, estás obligado a votar". Uno de los aspectos más llamativos que nos cuenta antes de concluir sus declaraciones es la falta de información que tienen en las regiones ocupadas por los prorrusos, asegurando que los residentes allí "no saben cuál es la situación real": "Ellos no tienen noticias de la prensa occidental. Todo lo que reciben son noticias de los medios rusos".