Una televisión china censura imágenes y actuaciónes LGTBI en Eurovisión

La cadena Mango Tv suprimió las banderas arcoiris ondeadas por el público así como la actuación del artista irlandés Ryan O'Shaughnessy, en la que dos bailarines hombres muestran una relación homosexual. Además, la cadena rechazó emitir otras dos actuaciones en las que, según el diario estatal 'Global Times', se mostraban tatuajes y "elementos LGTB".

China Rainbow Media Awards, que colabora con los medios para mejorar la cobertura LGTBI, también ha expresado su malestar: "¿No es demasiado? Hace casi 20 años Hunan TV fue la primera en mostrar una entrevista gay (...) ¿Por qué ahora van hacia atrás?".

La Unión Europea de Radiodifusión ha anunciado en un comunicado la rotura de relaciones con Mango TV, al menos para este año. Su posición, explica la organización, "no encaja con los valores de universidad e inclusión y con nuestra orgullosa tradición de celebrar la diversidad a través de la música".

Mango TV no se ha pronunciado sobre esta polémica, por lo que no está claro si actuó por su cuenta o bajo órdenes del regulador estatal. La homosexualidad no es ilegal en China, pero las ONG siguen denunciando las posiciones conservadoras de gran parte de la sociedad y actos de represión.